Что произойдет с дарами природы человечеству к 2050: интерактивная карта

Природа помогает людям в разных сферах их жизни — например, дикие пчелы опыляют множество культур на сельскохозяйственных фермах, а болотистые участки защищают питьевые источники от химикатов, появляющихся в результате сельскохозяйственной деятельности. На протяжении многих лет учёные исследовали вклад природы в жизнь человечества на локальных уровнях, но новое исследование ученых из Стэнфорда помещает полученные в результате данные на интерактивную глобальную карту. Она подчеркивает снижение способности природы уберегать людей от загрязнения вод, прибрежных штормов и недостаточно опыляемых культур.

Исследование, опубликованное в журнале Science, может помочь в инвестировании в защиту и развитие природных ресурсов там, где это необходимо. Например, согласно предложениям ученых, места в бассейне реки Ганг и в некоторых частях Восточного Китая могут быть объектом для высокоэффективных инвестиций в природные экосистемы. Сохранение или восстановление экосистем в этих местах поможет укрепить благополучие целых районов.