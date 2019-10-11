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Природа

Что произойдет с дарами природы человечеству к 2050: интерактивная карта

11 октября 2019
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Фото: ronymichaud/Pixabay
Карту сделали ученые из Стэнфордского Университета, проанализировав использование людьми природных благ.

Природа помогает людям в разных сферах их жизни — например, дикие пчелы опыляют множество культур на сельскохозяйственных фермах, а болотистые участки защищают питьевые источники от химикатов, появляющихся в результате сельскохозяйственной деятельности. На протяжении многих лет учёные исследовали вклад природы в жизнь человечества на локальных уровнях, но новое исследование ученых из Стэнфорда помещает полученные в результате данные на интерактивную глобальную карту. Она подчеркивает снижение способности природы уберегать людей от загрязнения вод, прибрежных штормов и недостаточно опыляемых культур.

Исследование, опубликованное в журнале Science, может помочь в инвестировании в защиту и развитие природных ресурсов там, где это необходимо. Например, согласно предложениям ученых, места в бассейне реки Ганг и в некоторых частях Восточного Китая могут быть объектом для высокоэффективных инвестиций в природные экосистемы. Сохранение или восстановление экосистем в этих местах поможет укрепить благополучие целых районов.

«Благодаря новым технологиям мы способны глобально отслеживать, где люди используют природные блага. Мы также видим, где жизненно важные блага могут быть потеряны из-за деградации экосистем», — Бекки Чаплин-Крамер, автор исследования и ведущий научный сотрудник Стэнфордского проекта Natural Capital Project.

Чаплин-Крамер и ее коллеги намерены выявить и нанести на карту те места, где природа вносит наибольший вклад в жизнь людей. Они также пытаются понять, на какое количество влюдей повлияют будущие изменения климата, возможные катаклизмы и недобросовестное использование ресурсов.

Ученые сосредоточились на трех основных благах, которые люди получают от окружающей среды: очищение вод, защита от прибрежных стихийных бедствий и опыление растений. Используя программное обеспечение с открытым исходным кодом, разработанное Natural Capital Project, они смоделировали, как распределение и поступление этих выгод может измениться в будущем.

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Natural Capital Project, Stanford Woods Institute Карта природных изменений качества воды к 2050 году

Исследователи справедливо отметили, что в местности, где потребности человечества наиболее высоки, природные возможности по удовлетворению оных снижаются быстрее всего. По прогнозам ученых, к 2050 году около пяти миллиардов человек могут испытывать недостаток в питьевой воде, страдать от прибрежных штормов и потерь урожая (почитайте, как люди пытаются справиться с последней проблемой по мере вымирания пчел). При этом исследования указывают, что наиболее проблемными зонами являются Африка и Южная Азия.

Посмотреть интерактивную карту изменений, которые произойдут в отношениях человечества и природы, можно здесь.