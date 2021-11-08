Миллионы гигантских пауков захватили штат Джорджия

Жители американского штата Джорджия столкнулись с нашествием пауков дзёрогумо, «пауков-оборотней» (Trichonephila clavata), которые обычно встречаются в Восточной Азии. Эти членистоногие достигают 7,5 сантиметров в длину и плетут паутину диаметром до трех метров.
Инвазивный вид членистоногих впервые был замечен в Северной Америке в 2014 году. Эксперты предполагают, что он попал в Джорджию, будучи перевезенным в грузовом контейнере. С тех пор популяция и ареал пауков неуклонно расширялись по всему штату, но ничто не подготовило жителей к такому количеству пауков, с которыми они столкнулись в этом году.
Сообщается, что паутина дзёрогумо покрыла деревья, линии электропередач и почтовые ящики более чем в 25 округах Джорджии. Уилл Хадсон, энтомолог из Университета Джорджии, рассказал, что крыльцо его дома накрыло «одеяло» из трехметровой паутины.
Обычные для Китая, Тайваня, Японии и Кореи, пауки дзёрогумо относятся к паукам, известным как пауки-кругопряды (Araneidae). Эти пауки ядовиты, но они используют своя яд только для того, чтобы обездвижить жертву, запутавшуюся в паутине. Яд не представляет угрозы для человека или домашних животных. Хотя пауки могут укусить, если им угрожает опасность, их укусы часто недостаточно сильны, чтобы даже повредить кожу.
The population of invasive Joro spiders, which are native to East Asia, has grown in northern Georgia, according to reports. The University of Georgia reports that millions of bright yellow, palm sized spiders have cast their webs in “roughly 25 counties” of the state. pic.twitter.com/bfO0rF3DDM— Pharaoh R. El-Aton (@PharaohSaidThat) November 1, 2021
Эксперты считают, что большинство пауков дзёрогумо умрут к концу ноября, но их дальнейшее распространение по штатам со схожим климатом, вероятно не удастся предотвратить. Самки дзёрогумо откладывают сплетенные из паутины мешочки с яйцами, в которых ждут появления на свет не менее 400 детенышей. Они выбираются из своего кокона весной, а до этого эти мешочки могут перемещаться с помощью ветра на огромные расстояния.
Многие инвазивные виды имеют тенденцию дестабилизировать экосистемы, в которые они входят, но некоторые ученые оптимистично настроены в отношении дзёрогумо. По словам Нэнси Хинкль, энтомолога из Университета Джорджии, эти пауки убивают комаров, мух и инвазивных коричневых мраморных щитников (Halyomorpha halys) – клопов, которые повреждают сельскохозяйственные посевы и не имеют естественных врагов.
«Пауки дзёрогумо предоставляют нам отличные возможности для уничтожения вредителей естественным путем, без химикатов, поэтому я пытаюсь убедить людей, что когда вокруг вас есть миллионы больших пауков и их паутина – это очень хорошо», – говорит Хинкль.