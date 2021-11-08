Миллионы гигантских пауков захватили штат Джорджия

Эксперты считают, что большинство пауков дзёрогумо умрут к концу ноября, но их дальнейшее распространение по штатам со схожим климатом, вероятно не удастся предотвратить. Самки дзёрогумо откладывают сплетенные из паутины мешочки с яйцами, в которых ждут появления на свет не менее 400 детенышей. Они выбираются из своего кокона весной, а до этого эти мешочки могут перемещаться с помощью ветра на огромные расстояния.

Многие инвазивные виды имеют тенденцию дестабилизировать экосистемы, в которые они входят, но некоторые ученые оптимистично настроены в отношении дзёрогумо. По словам Нэнси Хинкль, энтомолога из Университета Джорджии, эти пауки убивают комаров, мух и инвазивных коричневых мраморных щитников (Halyomorpha halys) – клопов, которые повреждают сельскохозяйственные посевы и не имеют естественных врагов.

«Пауки дзёрогумо предоставляют нам отличные возможности для уничтожения вредителей естественным путем, без химикатов, поэтому я пытаюсь убедить людей, что когда вокруг вас есть миллионы больших пауков и их паутина – это очень хорошо», – говорит Хинкль.