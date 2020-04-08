Миллионы сифонофор образовали гигантское существо длиной 47 метров: видео

В глубинах океанов обитают миллионы удивительных существ. Одни из них — сифонофоры (Siphonophorae) — отряд стрекающих из класса гидроидных (Hydrozoa). Согласно мировому реестру морских видов, этот отряд содержит 175 видов. Ранее мы уже писали об этих удивительных созданиях, которые образовывали собой мистического Ктулху и устраивали нашествие на Пхукет.

Сифонофоры формируют колонии с общим телом, которое называется ценосарк. Каждый ценосарк содержит десятки, сотни и даже тысячи отдельных существ, именуемых зооидами. Это многоклеточные единицы, которые развиваются из одного оплодотворенного яйца и объединяются, чтобы создать функциональные колонии, способные к перевариванию пищи и воспроизводству. Большинство колоний представляет собой тонкие прозрачные поплавки, живущие в толще или у поверхности воды.