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Природа

Миллионы сифонофор образовали гигантское существо длиной 47 метров: видео

Михаил Сысоев
08 апреля 2020
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Фото: Papahānaumokuākea Marine National Monument / flickr.com
Эти животные относятся к типу стрекающих и могут даже навредить человеку.

В глубинах океанов обитают миллионы удивительных существ. Одни из них — сифонофоры (Siphonophorae) — отряд стрекающих из класса гидроидных (Hydrozoa). Согласно мировому реестру морских видов, этот отряд содержит 175 видов. Ранее мы уже писали об этих удивительных созданиях, которые образовывали собой мистического Ктулху и устраивали нашествие на Пхукет.

Сифонофоры формируют колонии с общим телом, которое называется ценосарк. Каждый ценосарк содержит десятки, сотни и даже тысячи отдельных существ, именуемых зооидами. Это многоклеточные единицы, которые развиваются из одного оплодотворенного яйца и объединяются, чтобы создать функциональные колонии, способные к перевариванию пищи и воспроизводству. Большинство колоний представляет собой тонкие прозрачные поплавки, живущие в толще или у поверхности воды.

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Сифонофоры — хищники, важную их часть составляют так называемые кормящие полипы — гастрозоиды. Каждый гастрозоид имеет одно длинное разветвленное щупальце — арканчик. Концы ветвей аркапчика усажены множеством стрекательных клеток, образующих стрекательные батареи. Арканчик захватывает и парализует добычу, которая проглатывается широким ртом гастрозоида. Питаются они мелкими организмами, вплоть до ракообразных и рыб.

Колонии сифонофор могут достигать нескольких метров в длину, однако экспедиция Ningaloo Canyons недавно столкнулась с по-настоящему гигантской колонией у побережья Западной Австралии. Найденный организм принадлежит к виду Apolemia. По оценкам исследователей, длина колонии составляет около 47 метров.

«Большинство колоний сифонофор, которые я видела, имели длину около 20 сантиметров, может быть, метр. Но это животное такое массивное. И не просто массивное, колония демонстрирует потрясающее поведение: это охота», — Каролина Эшвилл, профессор Университета Северной Каролины.

Размеры колонии действительно впечатляют, потому что обычно они выглядят так:

Как отмечают ученые, найденная колония, вероятно, является самой большой из когда-либо зарегистрированных. Она содержит не менее миллиона отдельных зооидов.

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