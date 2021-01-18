Плавает, но не рыба! Знакомьтесь: минога, удивительный обитатель российских рек

Красивая Меча, живописный приток Дона, течет в некоторых местах по ущельям, которых, казалось бы, в самом центре Европейской России — в Липецкой области — и быть не должно. Гигантские каменные плиты, изрытые окаменевшими следами и утыканные древними ракушками, 360 миллионов лет назад были морским дном — теперь снова стали дном, только речным.

В морских известняках девонского возраста часто встречаются разнообразные раковины: ромбовидные — брахиопод и спирально-свернутые — головоногих моллюсков. Эти беспозвоночные животные обитают и в современных морях, правда, встречаются не часто. Здесь же попадаются и темные, чешуевидные пластины, иногда даже целые панцири ископаемых существ, похожие на панцири крабов, только без клешней. Однако это совсем не ракообразные, а особая группа позвоночных животных — бесчелюстные. 520–350 миллионов лет назад именно бесчелюстные господствовали среди позвоночных. Девонский период оказался для них переломным: из морей их вытеснили челюстноротые — рыбы и их потомки (земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие).

Последние бесчелюстные нашли пристанище в реках, где и живут до сих пор (миноги), или вернулись в море, но стали паразитами (миксины). Из 50 видов миног около половины составляют паразитические проходные виды: они возвращаются в пресные воды на нерест либо живут там постоянно. Другая половина — безобидные обитатели рек, ручьев и озер. К ним относится и украинская минога, золотисто-оливковые тельца которой обычно весной извиваются, сплетаясь в небольшие клубки, на освещенных солнцем быстрых мелких перекатах Красивой Мечи и ее притоков.

Пока вода не прогреется до 8–11 градусов, миножки (13–21 сантиметра длиной) из своих укрытий в илу и под корягами появляться не желают, несмотря на зов плоти: у них время нереста. Тепло будто разогревает любовный жар. А самцы самой большой из миног (до 1,2 метра длиной и до 2,3 килограмма весом) — морской, не дожидаясь милостей от природы, выделяют тепло сами. Во время нереста у них вдоль спины образуется валик, который нагревается, когда его касается самка. Валик состоит из ткани, по составу очень напоминающей бурый жир, который накапливался в горбах у мамонтов и согревал этих гигантов.