Мишки на Севере: белые медведи захватили заброшенную метеостанцию

Призер фотоконкурса «Дикая природа России» рассказывает, как сделал главную в своей жизнь съемку. Перенесемся на Чукотку.

Съемка диких животных в какой-то момент переросла рамки хобби и превратилась в очень важную часть моей жизни. Больше всего я люблю снимать крупных морских животных, в том числе под водой. Не все знают, но зоологи и белых медведей относят к морским млекопитающим – значительную часть времени эти звери проводят на льдинах вдали от суши. У них даже перепонки на лапах есть.

На планете всего несколько мест с высокой концентрацией белых медведей. Одно из них – остров Врангеля с одноименным заповедником. Это труднодоступное место часто называют родильным домом белых медведей. Я мечтал привезти фотографии оттуда. В августе 2021 года я присоединился к частной экспедиции, которая отправлялась из Анадыря на север Чукотки на небольшой парусной яхте ледового класса. Мы прошли около двух тысяч километров вдоль побережья, наблюдая и фотографируя на воде, под водой и на суше. Миновав Мыс Дежнева и взяв курс на остров Врангеля, стали встречать в Чукотском море – гораздо раньше, чем ожидалось – плавучий морской лед.

В один из дней капитан подошел к небольшому острову Колючину, чтобы укрыться от надвигавшегося шторма. Во времена СССР на Колючине находилась метеостанция. Она закрылась в 1992 году и с тех пор тихо разрушается на острове. Туман, дождь, пустые дома на скалистых берегах – все это создавало ощущение нереальности происходящего. Вдруг мы заметили движение на берегу, кто-то взял бинокль – из окон домов торчали головы белых медведей! Это был идеальный сюжет.

Медведи просто оккупировали поселок: одновременно в поле зрения было два десятка животных, в основном самцов – самки с медвежатами держались в стороне, ближе к берегу. Позже я спросил Анатолия Кочнева, биолога, одного из лучших специалистов в России по белым медведям, который много лет проработал на Чукотке, в частности, на Колючине: с чем связано такое поведение животных, зачем они залезли в дома?

Анатолий рассказал, что белые медведи любопытны от природы и никогда не упустят возможности проникнуть в незапертое окно или дверь. А еще, по его наблюдениям, в аномальном количестве медведи появляются на острове раз в девять лет. Никто не знает почему, но именно с такой периодичностью плавучие льды летом остаются рядом с берегом, и медведи не уходят вместе со льдом далеко на Север, а остаются на заброшенной полярной станции.