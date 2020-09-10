А мне летать охота: особенности передвижения морских улиток

В морях и океанах живет удивительный отряд моллюсков под названием крылоногие (птероподы). В отличие от прочих своих брюхоногих собратьев, они умеют «взлетать» с морского дна, взмахивая параподиями (отростками ноги), будто бабочка — крыльями. Крылоногие моллюски делятся на два отряда: покрытотелых, или раковинных (с раковиной) и голотелых (без нее). Раньше считалось, что успех и скорость перемещений крылоногих зависит исключительно от размера «крыльев» моллюска, но оказалось, что форма раковин также помогает животным перемещаться в водной толще.

Ученые выяснили, что большие улитки с тонкими удлиненными раковинами и обтекаемой формой тела рассекают воду быстрее, чем маленькие улитки с круглыми, закрученными спиралью раковинами. Маленькие улитки плавают медленнее, отчасти из-за своих маленьких «крыльев», но также они попросту не могут легко преодолеть сопротивление окружающей воды. Улитки с более удачной формой панциря скользят в воде, подобно тому, как крыло самолета рассекает воздух.

Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Marine Science. В рзультате наблюдений