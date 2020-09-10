А мне летать охота: особенности передвижения морских улиток

В морях и океанах живет удивительный отряд моллюсков под названием крылоногие (птероподы). В отличие от прочих своих брюхоногих собратьев, они умеют «взлетать» с морского дна, взмахивая параподиями (отростками ноги), будто бабочка — крыльями. Крылоногие моллюски делятся на два отряда: покрытотелых, или раковинных (с раковиной) и голотелых (без нее). Раньше считалось, что успех и скорость перемещений крылоногих зависит исключительно от размера «крыльев» моллюска, но оказалось, что форма раковин также помогает животным перемещаться в водной толще.
Ученые выяснили, что большие улитки с тонкими удлиненными раковинами и обтекаемой формой тела рассекают воду быстрее, чем маленькие улитки с круглыми, закрученными спиралью раковинами. Маленькие улитки плавают медленнее, отчасти из-за своих маленьких «крыльев», но также они попросту не могут легко преодолеть сопротивление окружающей воды. Улитки с более удачной формой панциря скользят в воде, подобно тому, как крыло самолета рассекает воздух.
Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Marine Science. В рзультате наблюдений
Всего исследователи записали 95 коротких видео с перемещениями девяти видов морских улиток в аквариуме: семи видов покрытотелых крылоногих моллюсков (Themosomata), и по одному виду голотелых крылоногих (Gymnosomata) без раковины и гетеропод (Heteropоd) — с раковиной, но всего одним плавником. По внешним особенностям их можно разделить на четыре типа: со спирально закрученной раковиной, вытянутой раковиной, круглой раковиной или вообще без раковины (пресловутые голотелые моллюски). Наблюдение велось сутки напролет.
Хотя крупные улитки плавают быстрее мелких, все девять видов улиток, изученных авторами, преодолевают одинаковые расстояния в поисках пищи. Каждая улитка (от 0,9 до 13,1 мм в длину) за день проплывает от 50 до 300 метров, поднимаясь ввысь ночью в поисках пищи и опускаясь на дно, чтобы отдохнуть.
Самой быстрой среди всех изученных видов крылоногих стала крупная Diacria trispinosa с круглой раковиной — оказалось, что для этого достаточно просто больших плавников, причем частота взмахов была не очень уж велика. Самыми медленными оказались моллюски со спиральной раковиной.
Крылоногие моллюски могут перемещаться двумя способами: для перемещения вверх или вбок улитки двигают небольшими плавниками, взмахивая ими как крыльями (поэтому некоторых из них называют морскими бабочками или морскими ангелами). Если моллюску нужно отправиться обратно вниз, то он прячется в раковину и «тонет».