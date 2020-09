А мне летать охота: особенности передвижения морских улиток

Karakas et al. / Frontiers in Marine Science Трехмерные модели всех исследованных моллюсков. Покрытотелые крылоногие: (A) Heliconoides inflatus, (B) Limacina bulimoides, (C) Cuvierina atlantica, (D) Hyalocylis striata, (E) Diacria trispinosa, (F) Styliola subula, (G) Creseis clava; (H) голотелый крылоногий Pneumoderma atlantica; (I) гетеропод Heteropod sp.