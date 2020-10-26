Многоглазые пернатые: в Московском зоопарке появились на свет птенцы фазана аргуса
Птенцы редкого фазана аргуса появились на свет ещё в конце июля. Всё это время сотрудники Зоопарка заботливо выкармливали малышей, следили за их ростом и развитием.
«Фазаны аргусы очень редко размножаются в условиях зоопарка, и далеко не в каждом зоопарке они есть. Поэтому появление на свет сразу двух птиц – для нас очень важное и радостное событие. Пять лет назад у нас уже был опыт выращивания птенца аргуса, мы знаем, что это очень непросто. Они растут медленно: когда появляются на свет, весят всего 50 граммов и потом набирают буквально по одному грамму в день. Хотя самочка сама насиживала яйца, перед моментом вылупления наши сотрудники поместили их в инкубатор и потом выкармливали птенчиков. Это было связано ещё и с тем, что аргусы живут в смешанной экспозиции с другими птицами. Мы решили максимально обезопасить наших птенцов», — рассказала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Сейчас малышам 3 месяца, размеров взрослой птицы они достигнут еще через 3-4 месяца, тогда же можно будет определить их пол. Птенцам уже дали имена – Аргентум и Аурум.
Аргусы – моногамные птицы, они выбирают пару на всю жизнь. Брачные игры фазанов начинаются в конце зимы – начале лета. Самец очень красиво ухаживает за своей подругой: распушает хвост, прыгает и танцует перед ней. Хотя позже не принимает участия в воспитании потомства.
Самочка фазана аргуса в Московском зоопарке выбрала для гнездования большой пенёк, в котором было углубление. Сотрудники подстелили солому, и самка отложила туда яйца. Обычно у аргусов появляется не больше двух птенцов. В природе они гнездятся на деревьях, и птенцы вылупляются сразу готовыми к полёту – уже на второй день у них раскрываются маховые перья.
В Зоопарке у фазанов аргусов очень разнообразное питание. Их кормят свежей и варёной пищей: овощами, фруктами, зерновыми, комбикормами и насекомыми.
Название этот род птиц получил за свое оперение, которое у самцов украшено «глазчатым» узором: кажется, что перья фазана усеяны множеством глаз. Аргус — многоглазый великан в древнегреческой мифологии.
Фазан аргус обитает в Юго-Восточной Азии в джунглях Малайского полуострова (Мьянма, Лаос, Вьетнам) и на островах Борнео и Суматра. Аргус занесён в Международную Красную книгу как вид «близкий к уязвимому». Основные причины сокращения его численности – низкая плодовитость (всего 2 яйца в кладке), а также вырубка лесов и урбанизация территории.