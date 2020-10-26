Многоглазые пернатые: в Московском зоопарке появились на свет птенцы фазана аргуса

Птенцы редкого фазана аргуса появились на свет ещё в конце июля. Всё это время сотрудники Зоопарка заботливо выкармливали малышей, следили за их ростом и развитием.

«Фазаны аргусы очень редко размножаются в условиях зоопарка, и далеко не в каждом зоопарке они есть. Поэтому появление на свет сразу двух птиц – для нас очень важное и радостное событие. Пять лет назад у нас уже был опыт выращивания птенца аргуса, мы знаем, что это очень непросто. Они растут медленно: когда появляются на свет, весят всего 50 граммов и потом набирают буквально по одному грамму в день. Хотя самочка сама насиживала яйца, перед моментом вылупления наши сотрудники поместили их в инкубатор и потом выкармливали птенчиков. Это было связано ещё и с тем, что аргусы живут в смешанной экспозиции с другими птицами. Мы решили максимально обезопасить наших птенцов», — рассказала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.