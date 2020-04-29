Многоголосый хор гигантских выдр: видео

Когда речь заходит о выдрах, вы наверняка представляете себе игривых и пушистых обыкновенных европейских речных выдр (Lutra Lutra). Однако в бассейне Амазонки в Южной Америке водятся выдры гораздо более суровые — бразильские, или гигантские выдры (Pteronura brasiliensis). Они тоже относятся к семейству куньих, но своими размерами, внушительной внешностью и агрессивным нравом превосходят всех остальных выдр (кроме, пожалуй, каланов).
Длина тела бразильских выдр достигает двух метров (70 см из которых приходятся на мощный хвост), шерсть у них не такая густая и пушистая, как у обыкновенных речных выдр. Они живут сплоченными группами и занимают постоянную территорию, которую охраняют от чужаков с особой бдительностью и воинственностью. Питаются эти гиганты в основном рыбой, но не брезгуют змеями, заплывшими в их водоем, иногда лакомятся птичьими яйцами и птицами. По уровню бесстрашия бразильских выдр можно сравнить разве что с медоедами — их не пугают ни зубастые кайманы, ни голодные ягуары.
А еще эти выдры поразительно разговорчивы и голосят на множество ладов. Звучит это примерно так:
Бразильские выдры живут группами из 12-15 особей. Чаще всего они включают главную пару, которая имеет право размножаться, их маленьких и подросших детенышей, а также подчиненных взрослых выдр. Все выдры участвуют в совместной групповой деятельности и выполняют различные социальные роли, которые обеспечивают основу для сложных и долгосрочных отношений.
Чтобы исследовать связь между вокализацией и социальными отношениями выдр, авторы исследования записали и проанализировали «вокальные композиции» гигантских выдр, взрослых и детенышей, в естественной природе и в условиях содержания в неволе. Они классифицировали вокализации в соответствии с их акустической структурой и описали их основной поведенческий контекст.
Выяснилось, что эти крупные куньи имеют довольно обширный вокальный репертуар: 22 различных типа вокализаций у взрослых особей, и 11 — у новорожденных. Судя по всему, у каждой семьи выдр — свой собственный звуковой «почерк».
Среди многообразия звуков, с помощью которых общаются бразильские выдры, можно выделить «гавканья» или шумные фырканья, которым они показывают свой интерес и возбуждение, а также предупреждают об опасности. С чужаками у них разговор короткий: они могут запугивать их резким криком и низким рычанием, а вот внутри группы выдры часто воркуют и урчат друг с другом. Также они умеют свистеть и скрипеть, ныть и натурально вопить, участвуя в играх друг с другом.
Бразильские выдры внесены в Красную книгу и рассматриваются Международным Союзом по Охране Природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Если раньше им угрожала охота (зверей убивали ради шкур), то сейчас главной проблемой стал антропогенный фактор другого формата: изменение и разрушение прибрежной среды обитания, чрезмерный вылов рыбы, загрязнение водных экосистем (особенно из-за добычи золота, разведки ископаемого топлива и использования пестицидов и удобрений), болезни домашних животных и туризм.
Посмотрите, как гигантская выдра конфликтует с двумя ягуарами.