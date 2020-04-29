Многоголосый хор гигантских выдр: видео

Когда речь заходит о выдрах, вы наверняка представляете себе игривых и пушистых обыкновенных европейских речных выдр (Lutra Lutra). Однако в бассейне Амазонки в Южной Америке водятся выдры гораздо более суровые — бразильские, или гигантские выдры (Pteronura brasiliensis). Они тоже относятся к семейству куньих, но своими размерами, внушительной внешностью и агрессивным нравом превосходят всех остальных выдр (кроме, пожалуй, каланов).

Длина тела бразильских выдр достигает двух метров (70 см из которых приходятся на мощный хвост), шерсть у них не такая густая и пушистая, как у обыкновенных речных выдр. Они живут сплоченными группами и занимают постоянную территорию, которую охраняют от чужаков с особой бдительностью и воинственностью. Питаются эти гиганты в основном рыбой, но не брезгуют змеями, заплывшими в их водоем, иногда лакомятся птичьими яйцами и птицами. По уровню бесстрашия бразильских выдр можно сравнить разве что с медоедами — их не пугают ни зубастые кайманы, ни голодные ягуары.

А еще эти выдры поразительно разговорчивы и голосят на множество ладов. Звучит это примерно так: