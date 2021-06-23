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Природа

Могут ли гекконы успешно охотиться без хвоста?

Анастасия Баринова
23 июня 2021
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Фото: Marina Vollin/UCR
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Фото: Connor Long/UC Riverside
Биологи обнаружили у ящериц удивительные способности.

Гекконообразные, как и все ящерицы, способны отбрасывать свой хвост. В этом органе расположены специальные позвонки, которые испуганное животное начинает резко сокращать; позвонки разрываются, и пока хищник отвлекается на отделенный хвост — геккон успевает убежать.

Этот маневр обходится ящерице дорого, отражаясь на способности бегать, прыгать, спариваться и размножаться. Биологи Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили исключение из этого правила: оказалось, что для успешной охоты хвост геккону не так уж необходим.

Ученые сделали этот вывод по результатам наблюдений за охотой изменчивых колеониксов (Coleonyx variegatus): как здоровых, так и потерявших хвост. Эта ящерица семейства гекконовых имеет необычную тактику: подкрадываясь к жертве, она высоко поднимает туловище на вытянутых лапах, задирает голову, машет и ударяет хвостом, и только затем совершает прыжок. На основании этого можно предположить важность хвоста как одного из охотничьих инструментов, но оказалось, что никакой разницы нет: и хвостатые, и бесхвостые колеониксы ловили сверчков примерно в 77% случаев, и промахивались в 23%.

При этом бесхвостые гекконы были более медленными, чем их «полоноценные» собратья – это подтверждает ранее сделанные наблюдения. Тот факт, что отсутствие хвоста не помешало им столь же успешно добывать пищу даже в статусе «животного с ограниченными возможностями», требует дальнейшего изучения.

Биологи полагают, что в случае отсутствия хвоста ящерица иначе распределяет вес своего тела – это заметно и визуально, такие гекконы более широко раскидывали лапы. Вероятнее всего, «план Б» для охоты без хвоста выработался и отточился эволюционно, чтобы дать геккону возможность получать достаточно пищи в любом случае. Так животное сможет быстрее регенерировать хвост и стать равноправным членом своего сообщества.

Посмотрите, как гекконы спасли товарища из пасти змеи.

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