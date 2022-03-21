Могут ли животные испытывать эмоции?

Этим вопросом занялись ученые из Нидерландов.

Животные могут испытывать эмоции — к таким выводам пришли специалисты из Лейденского и Утрехтского университетов (Нидерланды).

Само понятие «эмоция» исследователи делят на три компонента: физиологический, поведенческий и когнитивный. Первый определяет, как тело реагирует на воздействие, второй заставляет выражать эмоции, а третий — делать определенный выбор. Как оказалось, многие виды животных способны проявлять совокупность всех этих составляющих, что указывает на наличие у них эмоций.

Отсюда вытекает и другой, не менее удивительный вывод: животные способны испытывать чувства. Ведь чувства ученые рассматривают как субъективную интерпретацию переживаемых эмоций. Простой пример — негативные эмоции, заставляющие чувствовать себя несчастным.

При этом способность испытывать чувства открывает дорогу к сопереживанию. Но для этого необходимо присутствие когнитивных проявлений — способности воспринимать чувства и эмоции другого.

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Чтобы исследовать эмоции у животных, специалисты применяют современные методы. Один из них — тепловизионная камера: она способна измерять физиологическую реакцию на пугающие образы. Главная сложность в исследовании чувств и эмоций животных состоит в том, что им нельзя задавать вопросы, как людям. Тем не менее, авторы исследования призывают с этической точки зрения рассматривать животных как существ, которые способны испытывать чувства. По крайней мере, пока не доказано обратное.

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