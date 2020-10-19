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Природа

Моллюск, который питается солнцем

Софья Демьянец
19 октября 2020
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Листообразная форма тела слизняка Elysia chlorotica способствует эффективному поглощению им солнечной энергии для фотосинтеза
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Благодаря хлорофиллу моллюск приобретает зеленый цвет
Морской слизень Elysia chlorotica способен осуществлять процесс фотосинтеза, подобно растениям.

Эта особенность делает его и некоторых других моллюсков одними из самых удивительных животных.

Всю свою жизнь моллюск Elysia chlorotica поглощает солнечный свет. Но кроме света ему также необходимо питаться желто-зелеными водорослями. У этих водорослей слизняк забирает хлоропласты и с их помощью превращает углекислый газ в углеводы.

Согласно исследованиям, проведенным в 2007 году, слизняки Elysia chlorotica внедряют в свою ДНК гены водорослей, что помогает им производить растительные протеины. А они, в свою очередь, необходимы моллюскам, чтобы сохранить в своих клетках хлоропласты на долгое времени.

Однако новые данные говорят о том, что сегодня Elysia chlorotica не нужны растения. Этот вид слизняков, обитающий в Атлантическом океане, уже собрал достаточно генов водорослей для того, чтобы производить собственный хлорофилл (пигмент, образующийся во время фотосинтеза).

Узнайте, как ископаемый моллюск поведал о продолжительности суток в меловом периоде.

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