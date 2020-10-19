Моллюск, который питается солнцем

Эта особенность делает его и некоторых других моллюсков одними из самых удивительных животных.

Всю свою жизнь моллюск Elysia chlorotica поглощает солнечный свет. Но кроме света ему также необходимо питаться желто-зелеными водорослями. У этих водорослей слизняк забирает хлоропласты и с их помощью превращает углекислый газ в углеводы.

Согласно исследованиям, проведенным в 2007 году, слизняки Elysia chlorotica внедряют в свою ДНК гены водорослей, что помогает им производить растительные протеины. А они, в свою очередь, необходимы моллюскам, чтобы сохранить в своих клетках хлоропласты на долгое времени.

Однако новые данные говорят о том, что сегодня Elysia chlorotica не нужны растения. Этот вид слизняков, обитающий в Атлантическом океане, уже собрал достаточно генов водорослей для того, чтобы производить собственный хлорофилл (пигмент, образующийся во время фотосинтеза).

Узнайте, как ископаемый моллюск поведал о продолжительности суток в меловом периоде.