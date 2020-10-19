Молнии близ венесуэльской реки Кататумбо бьют около 200 раз в год

На северо-западе страны, где Кататумбо впадает в озеро Маракайбо, молнии возникают с довольно большой частотой. Ранее индейцы племени юпа считали, что молнии Кататумбо появляются, когда светлячки сталкиваются с душами предков. А позже на протяжении многих веков разряды этих молний, которые были видны с расстояния 160 км, служили маяком мореплавателям и помогали им вести корабль.

Как же на самом деле рождаются молнии Кататумбо? Теплые и влажные ветры с Карибского моря встречаются с холодным воздухом Анд. Образуется вихрь, который вращается против часовой стрелки, отчего могут возникать грозы. Из нефтяных залежей в озере и органических веществ ближайших болот выделяется метан, который впоследствии поднимается ветром к облакам. Затем воздушные потоки достаточно равномерно распределяют метан внутри облаков, но кое-где газ концентрируется.

Известно, что воздух внутри облака обладает изоляционными свойствами, которые снижают электрическую активность. Метан ослабляет изоляцию, и возникает молния.

Узнайте, где и когда чаще всего бьют молнии.