Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Молния убила редких горилл в парке Уганды

Анастасия Баринова
11 февраля 2020
83949418_178887510050826_4830290850676780144_n.jpg
Фото: suhaderbent/Instagram
77058122_579104389548977_3260895205131058708_n.jpg
Фото: philbordes9917/Instagram
Погибло четыре особи.

3 февраля в Национальном парке Mgahinga на юго-западе Уганды произошла трагедия: молния убила несколько восточных горных горилл — трех взрослых самок и одного детеныша. Все они входили в группу из 17 особей, получившую название Hirwa. В прошлом году они переехали сюда с другой природоохранной территории — Volcanoes National Park в Руанде.

Восточные горные гориллы  (Gorilla beringei beringei) относятся к числу самых редких приматов. В 2008 году, по оценкам, на планете насчитывалось лишь 680 взрослых особей. Благодаря усилиям по сохранению и борьбе с браконьерством их численность увеличилась до тысячи. Экологические организации следят за их состоянием и время от времени перевозят на новые территории, лучше отвечающие потребностям группы.

Смерть трех самок — невосполнимая потеря: они находились на пике зрелости и могли еще долго приносить потомство. Сейчас специалисты проводят анализы, чтобы полностью подтвердить версию об ударе молнии, но все предварительные данные показывают, что события развивались именно так. Во время грозы животные прижались друг ко другу, и один разряд унес сразу четыре жизни.

В Норвегии молния убила сразу три сотни оленей.