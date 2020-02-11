Молния убила редких горилл в парке Уганды

3 февраля в Национальном парке Mgahinga на юго-западе Уганды произошла трагедия: молния убила несколько восточных горных горилл — трех взрослых самок и одного детеныша. Все они входили в группу из 17 особей, получившую название Hirwa. В прошлом году они переехали сюда с другой природоохранной территории — Volcanoes National Park в Руанде.
Remembering the time I got close to the Hirwa family in Volcanoes National Park - one of the most amazing experiences of my life #Rwanda #gorillas pic.twitter.com/05TQe5ITIA— Noala Skinner (@noalaskinner) May 30, 2018
Восточные горные гориллы (Gorilla beringei beringei) относятся к числу самых редких приматов. В 2008 году, по оценкам, на планете насчитывалось лишь 680 взрослых особей. Благодаря усилиям по сохранению и борьбе с браконьерством их численность увеличилась до тысячи. Экологические организации следят за их состоянием и время от времени перевозят на новые территории, лучше отвечающие потребностям группы.
Смерть трех самок — невосполнимая потеря: они находились на пике зрелости и могли еще долго приносить потомство. Сейчас специалисты проводят анализы, чтобы полностью подтвердить версию об ударе молнии, но все предварительные данные показывают, что события развивались именно так. Во время грозы животные прижались друг ко другу, и один разряд унес сразу четыре жизни.
В Норвегии молния убила сразу три сотни оленей.