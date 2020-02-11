Молния убила редких горилл в парке Уганды

Восточные горные гориллы (Gorilla beringei beringei) относятся к числу самых редких приматов. В 2008 году, по оценкам, на планете насчитывалось лишь 680 взрослых особей. Благодаря усилиям по сохранению и борьбе с браконьерством их численность увеличилась до тысячи. Экологические организации следят за их состоянием и время от времени перевозят на новые территории, лучше отвечающие потребностям группы.