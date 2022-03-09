Молодой леопард похищает вороненка из гнезда: видео

Животные могут творить удивительные вещи. Особенно когда думают, что за ними никто не наблюдает.

Так, недавно сотрудники проекта по восстановлению популяции кафрских рогатых воронов поняли, что одним из виновников пропажи птенцов, которых с таким трудом выводят пары исчезающих птиц, является нахальный леопард – он совершает набеги на их гнезда и крадет детенышей!

Что за ворон такой? Кафрский, или южный рогатый ворон (лат. Bucorvus leadbeateri) населяет африканскую саванну к югу от экватора. Вид включен в Международную Красную Книгу со статусом «уязвимый». Главные предпосылки – уничтожение среды обитания этих птиц в сочетании с их медленным воспроизводством. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Южной Африке: здесь эти птицы находятся на грани исчезновения. Южный рогатый ворон – крупнейший представитель семейства птиц-носорогов (лат. Bucerotidae); их длина достигает 90-129 см. Взрослые особи имеют черное оперение и ярко красные участки кожи на голове и шее, а молодые птицы окрашены светлее.

Кафрский рогатый ворон перекусывает жучком, которого он раскопал в слоновьем навозе. Фото: Алексей Барский

Проект APNR занимается исследованием и сохранением кафрских рогатых воронов в течение последних 22 лет. Часть усилий по сохранению включает установку искусственных гнезд для облегчения размножения в районах, где птицам сложно строить естественные гнезда. Такие искусственные гнезда регулярно проверяются и за ними ведется пристальное наблюдение, чтобы знать, как ведут себя птицы.

Когда сотрудники проекта подъехали к одному из искусственных гнезд, расположенному среди ветвей, они услышали, как что-то зашелестело в листве наверху, а затем спрыгнуло вниз. Подойди ближе, они увидели на земле мертвого кафрского рогатого вороненка.

Только видеозапись с фотоловушки указала им на виновника. На видео видно, как сперва птенца кормит один из родителей, который после улетает по своим делам. Тут-то на сцене и появляется ловкий юный леопард: он карабкается к гнезду, тщательно обнюхивает его и забирается вместе с передними лапами внутрь гнезда, задними балансируя на раскидистых ветвях дерева.

Вскоре он снова показывается снаружи, держа в своей пасти птенца.

В конце записи можно увидеть вернувшихся домой родителей – пара кафрских воронов сидит рядом с гнездом. Птицы кричат и растерянно озираются, пытаясь обнаружить своего пропавшего детеныша.

Кафрские рогатые вороны размножаются раз в три года, но сколько бы яиц они не откладывали – выживает лишь один птенец.

«При просмотре отснятого материала нам было очень грустно от произошедшего. Потеря птенца – большой удар для этих вымирающих птиц. В то же время здорово, что мы поймали виновника. Часто мы находим гнезда пустыми и можем только предполагать, что произошло раньше – и никогда не знаем, что за животное его разорило», – рассказывают сотрудники проекта.

Исследователи отмечают: им повезло, что скрытая камера была включена. Это помогает им лучше понять и поведение птиц, и их естественных врагов. На такие фотоловушки довольно редко удается зафиксировать хищничество других зверей. С момента использования это всего лишь третий раз, когда биологам удалось запечатлеть леопарда. Они признают, что это душераздирающая запись, но напоминают: можно сочувствовать добыче, но не стоит считать хищника настоящим злодеям.

Кафрский ворон — единственный настоящий хищник среди птиц-носорогов. В рацион питания этих птиц входят беспозвоночные, амфибии, рептилии, грызуны и другие мелкие животные. Посмотрите, как рогатый ворон без страха ест ядовитую змею. Этих птиц не пугают смертельно опасные рептилии: они держат их таким образом, чтобы избежать контакта с зубами и ядом.