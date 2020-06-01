Молотоголовый крылан: это что за зверь?

Крыланы распространены на территории Центральной и Западной Африки. Там их можно встретить в тропических влажных лесах в низменностях, в мангровых и пальмовых лесах, где они зависают на деревьях вниз головой. Хотя были обнаружены колонии, которые составляли до 25 особей, обычно молотоголовые крыланы гнездятся рядом в количестве около пяти штук.

Согласно классификации Международного союза по охране природы (МСОП), они не относятся к угрожаемым видам: хотя кое-где на крыланов охотятся ради их мяса (и немалых размеров), а среду обитания в некоторых районах уничтожают, выселяя молотоголовых обитателей за пределы любимых ими мангровых лесов и зеленых зарослей, их популяцию можно назвать многочисленной.

H. monstrosus — самые большие рукокрылые, живущие в Африке, причем самцы значительно крупнее самок. Их впечатляющие размеры обусловлены размахом крыльев, который у самцов может достигать от 70 см до одного метра, в то время как длина тела таких зверей будет всего лишь от 22 до 28 см.

У самцов H. monstrosus большая голова с увеличенным, будто бы обрубленным квадратным носом, раздутой гортанью и крупными странной формы губами. Все это позволяет самцам издавать необычные звуки во время сезона спаривания: зависнув на деревьях, они таким образом пытаются привлечь самок (которые выглядят примерно так же, как и большинство крыланов), одновременно размахивая своими мощными крыльями.

Звучит это довольно странно и совсем не соответствует нашим привычным представлениям о рукокрылых как созданиях, издающих тихие ультразвуковые сигналы: брачный зов самцов молотоголовых крыланов громок, настойчив и больше напоминает птичий крик или гогот.