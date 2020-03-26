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Природа

Морская щучья собачка: устрашающая рыба-агрессор

Анастасия Крутикова
26 марта 2020
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Фото: Adriane Honerbrink / Flickr
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Фото: Nathan Rupert / Flickr
Безобидная снаружи, ужасная внутри.

В океане на глубине нескольких десятков метров живет рыба под забавным названием морская щучья собачка (на английском ее зовут еще интереснее — Sarcastic fringehead, что можно перевести как "саркастичный бахромоголов"). И она всегда готова продемонстрировать своим врагам, какой у нее богатый внутренний мир. Буквально. 

Морская щучья собачка (Neoclinus blanchardi) относится к семейству хенопсиевых рыб из собачкообразного отряда. Это небольшая по размерам (до 30 см) подводная хищница, которая ведет демерсальный (донный) образ жизни. Ее можно встретить на глубине около 70 метров и выше.  

На первый взгляд щучья собачка — совсем неприметная рыбка серо-буроватого цвета. Она вечно прячется в каких-нибудь пещерах или норах, высунув оттуда одну голову и поджидая добычу (они всеядны, питаются как мелкими ракообразными и моллюсками, так водорослями и планктоном).

Но не стоит обманываться скромным внешним видом, потому что на самом деле эти рыбы готовы яростно защищать свою территорию и отстаивать свое право на нее. Их воинственность проявляется в следующем: стоит кому-то приблизиться к убежищу собачки, та выплывает оттуда и распахивает свою пасть. Благодаря характерной длинной верхней челюсти, которая простирается почти до заднего края жаберной крышки, и ярко окрашенным складкам кожи в уголках пасти рыба сразу становится устрашающе громадной и отпугивает противника. 

Если же на территорию одной щучьей собачки заплывает другая, это превращается в поединок под названием "у кого пасть шире". Со стороны это похоже на братские поцелуи, вот только если ни один из соперников не испугается, в ход идут острые зубы. Выглядит это невероятно зрелищно (и довольно пугающе). 

Обитают морские щучьи собачки в Тихом океане, и встретить их можно как у калифорнийского побережья, так и у мексиканского. В качестве жилищ эти рыбы избирают любые предметы, в которые они могут спрятаться: пустые раковины моллюсков, их норы, пластиковые бутылки и даже дорожные конкус.

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Magnus Kjaergaard / Wikimedia Commons Морская щучья собачка, которая избрала своим жилищем пластиковую трубку

Самка откладывает яйца в норах моллюсков или под камнями, а самцы охраняют их, пока они не вылупятся.

Сварливости щучьям собачкам не занимать: они готовы атаковать широко раскрытой пастью хоть других рыб, хоть ловкого и сильного осьминога, и даже дайверов. 

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