Морская щучья собачка: устрашающая рыба-агрессор

В океане на глубине нескольких десятков метров живет рыба под забавным названием морская щучья собачка (на английском ее зовут еще интереснее — Sarcastic fringehead, что можно перевести как "саркастичный бахромоголов"). И она всегда готова продемонстрировать своим врагам, какой у нее богатый внутренний мир. Буквально.

Морская щучья собачка (Neoclinus blanchardi) относится к семейству хенопсиевых рыб из собачкообразного отряда. Это небольшая по размерам (до 30 см) подводная хищница, которая ведет демерсальный (донный) образ жизни. Ее можно встретить на глубине около 70 метров и выше.

На первый взгляд щучья собачка — совсем неприметная рыбка серо-буроватого цвета. Она вечно прячется в каких-нибудь пещерах или норах, высунув оттуда одну голову и поджидая добычу (они всеядны, питаются как мелкими ракообразными и моллюсками, так водорослями и планктоном).

Но не стоит обманываться скромным внешним видом, потому что на самом деле эти рыбы готовы яростно защищать свою территорию и отстаивать свое право на нее. Их воинственность проявляется в следующем: стоит кому-то приблизиться к убежищу собачки, та выплывает оттуда и распахивает свою пасть. Благодаря характерной длинной верхней челюсти, которая простирается почти до заднего края жаберной крышки, и ярко окрашенным складкам кожи в уголках пасти рыба сразу становится устрашающе громадной и отпугивает противника.

Если же на территорию одной щучьей собачки заплывает другая, это превращается в поединок под названием "у кого пасть шире". Со стороны это похоже на братские поцелуи, вот только если ни один из соперников не испугается, в ход идут острые зубы. Выглядит это невероятно зрелищно (и довольно пугающе).