Морская вода вблизи Геленджика покраснела: видео

Туристы, отдыхавшие на небольшом диком пляже возле скалы Парус, сняли фото и видео «раскрашенной» воды. Она имела нетипичный цвет на расстоянии нескольких метров от берега.
Специалисты поясняют, что пугаться этого явления не нужно: в акваториях по всему миру, в том числе в Краснодарском крае, оно происходит регулярно. Сильные шторма могут вынести к береговой полосе красные водоросли, или багрянки (Rhodóphyta). Они прикрепляются к скалам, валунам, а в этой акватории микроорганизм развивается на основной зарослеобразующей водоросли Черного моря — цистозейры. В результате сильного волнения моря они отделяются от «базы», и их прибивает к пляжам.
Как правило, эта группа водорослей не токсична, опасности для купальщиков и морских обитателей она не представляет. Исключением являются ситуации, когда их становится очень много, они задерживаются на одном участке надолго и начинают «цвести».
В данном случае ничего страшного не произошло – едва направление ветра сменилось, водоросли были рассеяны по морю, и вода приняла свой обычный цвет.