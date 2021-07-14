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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Морская вода вблизи Геленджика покраснела: видео

Анастасия Баринова
14 июля 2021
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Фото: alya.krv/Instagram
Подножье скалы Парус в Прасковеевке приняло необычный цвет.

Туристы, отдыхавшие на небольшом диком пляже возле скалы Парус, сняли фото и видео «раскрашенной» воды. Она имела нетипичный цвет на расстоянии нескольких метров от берега.

Специалисты поясняют, что пугаться этого явления не нужно: в акваториях по всему миру, в том числе в Краснодарском крае, оно происходит регулярно. Сильные шторма могут вынести к береговой полосе красные водоросли, или багрянки (Rhodóphyta). Они прикрепляются к скалам, валунам, а в этой акватории микроорганизм развивается на основной зарослеобразующей водоросли Черного моря — цистозейры. В результате сильного волнения моря они отделяются от «базы», и их прибивает к пляжам.

Как правило, эта группа водорослей не токсична, опасности для купальщиков и морских обитателей она не представляет. Исключением являются ситуации, когда их становится очень много, они задерживаются на одном участке надолго и начинают «цвести».

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В данном случае ничего страшного не произошло – едва направление ветра сменилось, водоросли были рассеяны по морю, и вода приняла свой обычный цвет.

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