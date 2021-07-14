Морская вода вблизи Геленджика покраснела: видео

Специалисты поясняют, что пугаться этого явления не нужно: в акваториях по всему миру, в том числе в Краснодарском крае, оно происходит регулярно. Сильные шторма могут вынести к береговой полосе красные водоросли, или багрянки (Rhodóphyta). Они прикрепляются к скалам, валунам, а в этой акватории микроорганизм развивается на основной зарослеобразующей водоросли Черного моря — цистозейры. В результате сильного волнения моря они отделяются от «базы», и их прибивает к пляжам.