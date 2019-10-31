Морские черепахи: выживая вопреки человеку
Если вы хотите увидеть примеры воздействия человека на морских черепах, как ужасающие, так и обнадеживающие, лучше всего начать с отеля «Бурж аль-Aраб Джумейра». Эта мерцающая башня из синего и белого стекла формой напоминает парусник. Отель был построен два десятилетия назад на насыпном острове среди того стального леса из строительных кранов, который представляет собой Дубай, один из эмиратов ОАЭ. К королевскому люксу площадью 780 квадратных метров здесь прилагается собственный кинотеатр и 17 видов подушек на выбор. Номер на выходные может обойтись в 50 тысяч долларов. Но я приехал сюда, чтобы увидеть тех гостей, которые не платят за проживание.
Проходя мимо ряда белых «роллс-ройсов», я встречаю британского биолога, экспата Дэвида Робинсона. Мы спускаемся на лифте в гараж и идем к лабиринту труб и пластиковых бассейнов. Это больница для особенных пациентов. В одной из ванн проходит лечение зеленая морская черепаха, страдающая от повреждения внутренних органов. Этажом выше стоят аквариумы с редчайшими головастыми черепахами – и все они тоже нуждаются в медицинской помощи.
Отель, в котором находится этот реабилитационный центр, принадлежит холдингу, пользующемуся поддержкой эмира Дубая. Его Высочество шейх Мухаммед ибн Рашид аль-Мактум, которому регион обязан своим стремительным экономическим ростом, хочет, чтобы его город стал образцовым с точки зрения охраны окружающей среды. Работники центра видели черепах с застрявшими в кишечнике воздушными шарами, черепах с ластами, сломанными после попадания в рыболовные сети, черепаху с головой, проломленной от столкновения с лодкой. Одна самка зеленой черепахи попала под корабль неподалеку от порта Дубая, девятого по загруженности морского порта в мире. От удара ее панцирь раскололся.
Шесть из семи видов этого семейства в мире считаются уязвимыми, находящимися под угрозой исчезновения или вымирающими – от атлантической ридлеи размером с автомобильную шину, до кожистой черепахи, которая может весить больше белого медведя. Статус седьмого вида, австралийской зеленой черепахи, неизвестен.
И все же эти животные продолжают бороться за жизнь. Анализируя изменение численности черепах на множестве гнездовых колоний в ходе недавнего исследования, зоологи установили, что колоний с положительной динамикой изменений вдвое больше, чем тех, где численность сокращается. Популяции гавайских зеленых черепах, которые долгое время находились под угрозой, восстанавливаются быстрее ожидаемого. Одна зеленая морская черепаха, выпущенная из центра Робинсона после 546 дней лечения травмы головы, отправилась в путешествие, оказавшееся самым длинным из зарегистрированных для этого вида: известно, что она преодолела 8282 километра от Ближнего Востока почти до Таиланда, прежде чем отключился ее датчик.
Оказывается, морские черепахи более живучи, чем считалось раньше. «Каких только травм, уродств, болезней я не видел у черепах, а они все держатся на плаву. Это вам не додо или странствующий голубь!» – восхищается Брайан Уоллес из Международного союза охраны природы (МСОП). Если в отдельных регионах популяции находятся под угрозой исчезновения, как, например, кожистая черепаха в Малайзии, то в мире в целом все семь видов чувствуют себя относительно неплохо.
Поскольку мы разграбили моря, застроили прибрежные зоны и спровоцировали глобальное потепление, разумно задаться вопросом, обрекаем ли мы этих животных на гибель. Но мне кажется, что нам следует задаться другим вопросом: что нужно сделать, чтобы эти рептилии могли процветать?
Понаблюдав за морскими черепахами достаточно времени, нельзя не восхищаться ими. Они гребут передними ластами, похожими на крылья, роют гнезда задними ластами, которыми могут зачерпывать и подбрасывать песок почти как мы руками; с помощью особых желез возле глаз выводят из организма соленую воду, так что кажется, будто они плачут. Их челюсти похожи на клювы, возможно, потому что у них с птицами был общий предок. У всех, кроме кожистых черепах, есть внешние скелеты, покрытые щитками из кератина – того же материала, из которого состоят рога носорога и наши ногти. Но каждый вид особенный. Биссы помогают рифам, поедая губки, – иначе бы те задушили кораллы. Мощные челюсти головастой черепахи раскалывают мечехвостов. Кожистые черепахи питаются медузами и морскими асцидиями и способны доплыть от Японии до Калифорнии.
Морские черепахи отделились от своих сухопутных родственников более 100 миллионов лет назад. Они пережили и падение астероида, который уничтожил динозавров, и массовое вымирание морских животных два миллиона лет назад (правда, их численность тогда сократилась почти вдвое). Морские черепахи встречаются на пляжах всех континентов, кроме Антарктиды, и плавают во всех морях тропических и умеренных широт.
Они – часть наших легенд: в китайской мифологии небо опирается на ноги морской черепахи. Мы обращаемся к ним за исцелением: в Западной Африке когда-то верили, что мясо черепахи помогает от проказы. Даже сегодня черепашьи кости и щитки продаются в качестве лекарства в странах от Китая до Мексики.
На протяжении большей части этой нашей общей истории черепахи не просто выживали – они процветали. «Море кишело ими, и они были такими крупными и многочисленными, что казалось, корабли сядут на них, как на мель», – писал испанский священник о том, что видел Христофор Колумб на Кубе в 1494 году во время своего второго путешествия.
Сегодня некоторые ученые полагают, что в одном только доколумбовом Карибском море могло обитать до 91 миллиона взрослых зеленых черепах. Это раз в десять больше сегодняшней численности всех взрослых морских черепах всех видов.
Темной ночью в Коста-Рике начинает накрапывать дождь. Мы с Хелен Физи идем по пляжу с красным фонариком. Физи изучает торговлю рептилиями на черном рынке. В кармане у нее поддельное черепаховое яйцо со встроенным GPS-передатчиком, и мы ищем для него пристанище. Моя спутница показывает на оливковую черепаху, которая одиноко копает песок в темноте. Когда черепаха откладывает яйца, Физи ползет к ней, протягивает руку к горке яиц и кладет в середину фальшивку. Хелен надеется, что браконьеры заберут поддельное яйцо вместе с остальными.
Черепашьи яйца пользуются спросом в некоторых странах Азии и Латинской Америки. Из них можно варить суп или готовить омлет, можно добавлять их сырыми в стакан с томатным соком, лимоном и перцем.
В большинстве стран продажа черепашьих яиц давно запрещена. Тем не менее в 2018 году полиция конфисковала в Оахаке (Мексика) пикап с мешками для мусора, в которых лежало 22 тысячи черепашьих яиц. Власти Малайзии двумя годами ранее перехватили четырех филиппинцев, которые перевозили на деревянных лодках 19 тысяч яиц. 7400 долларов, которые должны были заработать эти лодочники, – это почти в три раза больше, чем в среднем получают за год их коллеги-моряки. Но есть надежда, что фальшивые яйца могут помочь остановить незаконную торговлю.
В субботу около Гуанакасте, Коста-Рика, воры совершили налет на 28 гнезд, в одном из которых лежало фальшивое яйцо Физи.
В 7 часов утра в понедельник в приложении для смартфона Физи наблюдала за тем, как яйцо перемещается с полуострова на материк. После некоторой задержки яйцо снова двинулось в путь и оказалось в районе Сан-Рамон, в 137 километрах от пляжа: остановилось на погрузочной платформе супермаркета.
Физи пока еще только разрабатывает свою тактику, но даже если яйца с GPS способствуют успехам в борьбе с контрабандистами, контрабанда лишь одна из многих проблем, с которыми сталкиваются черепахи. Мы разрушаем места их гнездования – пляжи, возводя небоскребы, отели и жилые комплексы на берегу океана. Мы освещаем береговые линии уличными фонарями, которые дезориентируют животных. Некоторые попадают под машины. Разнообразные отходы, от нефтепродуктов до пластика, загрязняют прибрежные воды. Пластиковые вилки и соломинки застревают у черепах в носу. Голодные кожистые черепахи принимают пластиковые пакеты за медуз.
Новые исследования показывают, что за последние 150 лет было убито девять миллионов бисс, главным образом из-за их огненно-красных и золотистых панцирей, из которых делали заколки для волос, очки, шкатулки для драгоценностей и декор для мебели.
Конвенция о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения, (СИТЕС) запретила продажу товаров из черепах в 1970-е, но работал этот запрет не всегда. В 2012 году исследователи обнаружили тысячи фрагментов бисс, выставленных на продажу в Японии и Китае. Точные цифры неизвестны, но, по оценкам ученых, на сегодня осталось от 60 тысяч до 80 тысяч гнездящихся самок бисс.
И при всем том некоторые страны разрешают охоту на черепах ради мяса. Но даже там, где такая практика была запрещена, запреты бессмысленны без контроля за их соблюдением и участия местных жителей, а также без появления альтернативных продуктов питания или новых источников доходов. Пока же только в Мозамбике и на Мадагаскаре охотники ежегодно незаконно убивают десятки тысяч, а возможно, и сотни тысяч зеленых черепах.
А вот там, где население участвует в деле охраны черепах, видны изменения к лучшему.
...Однажды утром в Коста-Рике я сажусь в грузовик, везущий 80 больших мешков, наполненных 96 тысячами черепашьих яиц. Вскоре они будут переупакованы и проданы ресторанам и барам как в окрестностях, так и в самой столице, Сан-Хосе. Здесь это совершенно законно – и может даже помочь черепахам.
Раз в месяц на этом пляже в Остионале на тихоокеанском побережье Коста-Рики происходит одно из самых массовых в мире гнездований черепах, которое здесь называют аррибада. Самки оливковых черепах тысячами собираются недалеко от берега, их силуэты отчетливо видны на фоне звездного неба. Затем, будто по сигналу, они медленно выходят на берег. Черепахи накатывают волнами, они толкаются и натыкаются друг на друга, не обращая внимания на грозящие опасности: жадных до яиц стервятников, диких собак, голодных енотов. Затем начинают рыть гнезда, раскапывая чужие кладки и разбивая чужие яйца, заполняют новые ямки будущим потомством – и тут же спешат вернуться в море.
Люди приезжают на рассвете. Босые мужчины осторожно идут по рыхлому песку, переступая с пятки на носок, словно исполняя какое-то странное подобие чечетки: пытаются нащупать рыхлые места, где скрывается кладка. Обнаружив ее, садятся на корточки и роют, пока не дойдут до яиц. Идущие следом подростки и женщины начинают наполнять сумки.
Первые попытки запретить сбор яиц в Коста-Рике датируются 1970-ми, но обеспечить применение запрета на практике не удалось. В конце концов исследователи порекомендовали другой выход: разрешить внутреннюю торговлю под строгим контролем. Во время аррибады приплывает так много черепах, что они роют гораздо больше гнезд, чем может вместить пляж. Даже без вмешательства браконьеров чуть ли не из половины яиц не вылупились бы черепашата: яйца разбили бы другие черепахи. Правительство Коста-Рики позволяет нескольким сотням жителей Остионаля законно собирать часть яиц.
Сегодня многие считают легальный сбор яиц в Остионале примером успеха в деле защиты черепах. Горожане собирают не так уж много, да и доходы от продажи идут на борьбу с браконьерами. А еще местные жители, заинтересованные в процветании черепах, отгоняют хищников, чтобы помочь оставшимся детенышам добраться до моря. «Мы хорошо делаем свою работу», – говорит Мария Руис Авилес, одна из сборщиц.
Это не означает, что такую модель можно применять повсеместно: спрос на яйца здесь намного меньше, чем, скажем, в Мексике. Более того, хотя одни эксперты предполагают, что законный сбор предотвращает нелегальный вывоз гораздо большего количества яиц, другие опасаются, что узаконивание подобной торговли способствует развитию черного рынка. К сожалению, мы вынуждены принимать решения, опираясь на неполную информацию.
На самом деле, не всегда понятно, насколько велика на данный момент популяция того или иного вида – и какой численности достаточно для того, чтобы обеспечить его выживание. Новые исследования заставляют предположить, что подсчеты, основанные на количестве кладок на пляжах, могут быть слишком оптимистичными. Впрочем, иногда может оказаться и наоборот. «Нам нужно лучше понимать, что происходит в воде, где морские черепахи проводят 99 процентов жизни», – уверен морской биолог Николас Пилчер.
Пилчер ведет лодку по неглубоким зарослям водорослей в 80 километрах к западу от Абу-Даби. Он преследует плывущую зигзагами зеленую черепаху. На носу лодки сидит Марина Антонопулу из Emirates Nature, подразделения WWF. Когда Пилчер подает сигнал, Антонопулу прыгает на черепаху, пытаясь вытащить ее на поверхность и забросить в лодку. Но рептилии удается ускользнуть. Марина стоит в воде, ей досадно и смешно одновременно.
Антонопулу и группа ученых, среди которых представители правительства Абу-Даби, совершают круиз по Морскому биосферному заповеднику Маравах. У ног Пилчера отдыхают шесть зеленых черепах. Зоологи прикрепят к некоторым особям датчики слежения, а затем выпустят всех обратно. «Мы пытаемся определить, где откладывают яйца живущие здесь черепахи», – поясняет Пилчер. Это очень важно для их спасения: черепахи часто кормятся в водах, контролируемых одним правительством, а яйца откладывают на пляжах, контролируемых другим. Это особенно актуально на Ближнем Востоке: животные из Объединенных Арабских Эмиратов могут откладывать яйца в Омане, Саудовской Аравии, Кувейте, Иране или даже в Пакистане. Защитникам природы и правительству Абу-Даби не удается договориться с соседними странами об усилении мер по охране черепах, не представляя, какие из них куда плывут. А это очень важно, поскольку на Ближнем Востоке активно идет строительство, и ареалы черепах, по словам Пилчера, постоянно сокращаются.
За последние десятилетия в деле охраны морских черепах были достигнуты большие успехи. Во Флориде и на Гавайях прибрежные курорты и отели уменьшают освещение пляжей. Специальные устройства, позволяющие случайно пойманным черепахам выбраться из рыболовных сетей, помогли защитить популяцию атлантических ридлей в Мексике и головастых черепах – в Атлантическом океане. Сейчас эти устройства испытывают в других регионах. Крючки для коммерческой рыбной ловли заменили, чтобы животные случайно их не заглатывали. Несколько рыболовных флотилий нанимают наблюдателей, которые отслеживают попадание черепах в сети.
Но хотя мы и добиваемся положительных изменений, возникают новые сложности. Пол будущей черепахи определяется температурой песка, в который отложено яйцо: в более теплом песке появляется больше самок, поэтому повышение температуры песка в тропиках, вызванное глобальным потеплением, приводит к дисбалансу.
Теплым вечером в бухте Сан-Диего, штат Калифорния, я наблюдаю, как группа ученых держит взрослую зеленую черепаху, а Кэмрин Аллен быстро наполняет пробирку ее кровью. Уже несколько лет Аллен совместно с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований занимается определением пола морских черепах. Здесь пропорциональное отношение самок к самцам увеличилось незначительно, но результаты недавних исследований в Австралии по-настоящему встревожили Аллен.
Похожий на полумесяц остров Рейн на краю Большого Барьерного рифа – самый крупный (21 гектар) в мире остров, где зеленые морские черепахи откладывают яйца. Кэмрин Аллен и ее коллеги обнаружили, что из-за глобального потепления на одного самца, рождающегося на Рейне, сегодня приходится 116 самок.
«Эти результаты напугали меня до чертиков», – признается Аллен.
Но этим последствия изменения климата не ограничиваются. Ураганы становятся все сильнее и уничтожают больше черепашьих гнезд. Повышение уровня моря приводит к затоплению мест гнездования, и яйца тонут.
Впрочем, отчаиваться не стоит. Черепахи не просуществовали бы 100 миллионов лет, не будь у них планов на черный день. Они могут замедлять обмен веществ и месяцами обходиться без еды. Некоторые самки годами пропускают периоды гнездования, но вдруг могут снова отложить яйца через десять лет. Новые исследования показывают, что самцы спешат спариться со многими самками, если популяция под угрозой. А самки могут при необходимости сменить пляжи для гнездования.
Кэмрин Аллен со временем тоже немного успокоилась: она видит, как эти животные умеют приспосабливаться. «Мы можем потерять небольшие популяции, но полностью морские черепахи никогда не исчезнут, – утверждает Аллен. – Думаю, у черепах действительно неплохие шансы, если сравнивать их с другими видами». Им просто нужно помочь.