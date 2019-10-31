Морские черепахи: выживая вопреки человеку

Шесть из семи видов этого семейства в мире считаются уязвимыми, находящимися под угрозой исчезновения или вымирающими – от атлантической ридлеи размером с автомобильную шину, до кожистой черепахи, которая может весить больше белого медведя. Статус седьмого вида, австралийской зеленой черепахи, неизвестен.

И все же эти животные продолжают бороться за жизнь. Анализируя изменение численности черепах на множестве гнездовых колоний в ходе недавнего исследования, зоологи установили, что колоний с положительной динамикой изменений вдвое больше, чем тех, где численность сокращается. Популяции гавайских зеленых черепах, которые долгое время находились под угрозой, восстанавливаются быстрее ожидаемого. Одна зеленая морская черепаха, выпущенная из центра Робинсона после 546 дней лечения травмы головы, отправилась в путешествие, оказавшееся самым длинным из зарегистрированных для этого вида: известно, что она преодолела 8282 километра от Ближнего Востока почти до Таиланда, прежде чем отключился ее датчик.

Оказывается, морские черепахи более живучи, чем считалось раньше. «Каких только травм, уродств, болезней я не видел у черепах, а они все держатся на плаву. Это вам не додо или странствующий голубь!» – восхищается Брайан Уоллес из Международного союза охраны природы (МСОП). Если в отдельных регионах популяции находятся под угрозой исчезновения, как, например, кожистая черепаха в Малайзии, то в мире в целом все семь видов чувствуют себя относительно неплохо.

Поскольку мы разграбили моря, застроили прибрежные зоны и спровоцировали глобальное потепление, разумно задаться вопросом, обрекаем ли мы этих животных на гибель. Но мне кажется, что нам следует задаться другим вопросом: что нужно сделать, чтобы эти рептилии могли процветать?