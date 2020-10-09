Морские игуаны могут менять размер тела. На это их провоцирует Эль-Ниньо

Морские игуаны (Amblyrhynchus cristatus), обитающие на Галапагосских островах, способны значительно изменить свой размер. Причиной тому, как правило, становится нехватка пищи, а именно морских водорослей, из которых преимущественно состоит рацион этого вида ящериц.

Во время Эль-Ниньо — феномене, который заключается в резком повышении температуры поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана — количество водорослей в океане снижается. В условиях продолжительного голодания длина тела игуан может уменьшиться на 20%. Предполагается, что у них вырабатывается особый гормон, который как раз провоцирует их «ужатие». Однако сразу после того, как пищи в океане становится достаточно, морские игуаны обретают свой нормальный размер.

При этом с наступлением Эль-Ниньо понижается шанс на выживание у больших ящериц. Дело в том, что крупным игуанам требуется куда больше времени, чтобы согреться для плавания за водорослями. Затем для того, чтобы переварить пищу, им необходимо снова согреться после плавания, на что также нужно гораздо больше времени, чем менее крупным особям. Следовательно, более мелким морским игуанам требуется меньше времени на то, чтобы согреться, а значит, они смогут сделать больше походов за едой и более эффективно ее переварить.

Посмотрите, как ящерица пьет воду кожей.