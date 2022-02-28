Морские слоны будут подслушивать китов. Зачем и как?

Исследователи говорят, что это идеальные морские шпионы.

Примерно десять лет назад группа биологов прикрепила записывающие устройства на спины группы морских слонов на побережье Калифорнии. Они хотели узнать, издают ли эти тюлени звуки, когда плавают в море в поисках пищи.

Проверив записи, ученые с удивлением обнаружили, что морские слоны не издают никаких звуков во время кормления и поиска пищи, зато было замечено нечто более интригующее: устройства уловили жуткие щелкающие крики кашалотов, которые были похожи на звук тяжелых шагов поднимающегося по скрипучей лестнице человека.

Некоторые из звуков на записи становились громче, что навело исследователей на мысль, что морские слоны специально подплывали к кашалотам. Тем не менее, каких-то научных выводов по итогам этого исследования сделано не было, однако произошедшее вдохновило специально использовать морских слонов для шпионажа за другими морскими обитателями.

Морские слоны проводят в воде около девяти месяцев в году и путешествуют по дальним уголкам Тихого океана, которые в противном случае было бы трудно исследовать. Подобно перелетным птицам, они год за годом возвращаются на одно и то же место для размножения и воспитания потомства, поэтому исследователи могут оборудовать их записывающими устройствами и относительно легко собирать с них данные.

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Уже на следующей неделе морские биологи из Калифорнийского университета в Санта-Круз (UCSC) опробуют этот метод. Они прикрепят акустические мониторы к нескольким северным морским слонам (Mirounga angustirostris) до того, как животные уйдут в дальнее плавание на срок чуть более двух месяцев.

Если все пойдет по плану, ученые впервые будут использовать животных, а не сеть подводных микрофонов (гидрофонов), чтобы шпионить за морской жизнью в глубоком океане дольше нескольких дней. То, что они подслушают, может помочь раскрыть тайны неуловимых морских млекопитающих, таких как клюворылые киты (Ziphiidae), и понять, как малоизученные экосистемы меняются по мере того, меняется климат на планете.

Фото: Andrew Reding / Flickr

Морские слоны могут выглядеть неуклюжими на суше, но в воде они проворные и ловкие – из них получатся идеальные морские шпионы. Они проводят месяцы в поисках пищи далеко от берега, даже не возвращаясь домой, чтобы поспать – спят они, покачиваясь на волнах.

Морские слоны погружаются на глубину более километра во время охоты на мелкую рыбу, кальмаров и даже акул, что делает их местонахождение пригодным для подслушивания китов и других морских существ.

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Для проекта разработаны записывающие устройства размером примерно со старый мобильный телефон. По словам Белтрана, устройство не может передавать данные на берег дистанционно, поэтому его потеря приведет к безвозвратной утрате данных.

Исследователи приклеят записывающие устройства к трем самкам морских слонов в заповеднике Аньо-Нуэво в Северной Калифорнии – самки выживают лучше самцов и отправляются в море сразу после отлучения от груди своих детенышей.

Животные поплывут в сторону берегов Японии, после чего свернут обратно. Как ожидается их путешествие займет около 75 дней. Устройство будет записывать около 40 дней аудио, прежде чем батареи разрядятся. Другие датчики будут определять местоположение морского слона, глубину и температуру воды.

Если все пойдет по плану, исследователи вернут устройства и пропустят записанные звуки через компьютерные алгоритмы, чтобы определить мелодии, издаваемые каждым видом.

Туша клюворылого кита, выброшенная на берег Фото: Wikimedia Commons

Ученые особенно надеются подслушать клюворылых китов. Эта группа составляет более четверти ныне живущих китообразных, но о них крайне мало известно. Большую часть времени они проводят глубоко под водой и редко всплывают на поверхность. Существует более 20 видов клюворылых китов, но многое из того, что мы о них знаем, получено благодаря изучению, которые время от времени выбрасывает на берег.

Исследователи также надеются создать звуковой архив океана за многие годы, чтобы понять, как меняются морские сообщества, особенно по мере глобального потепления.

На данный момент ученым важно понять, что их метод может работать. Если эксперимент удастся, ученые расширят его и начнут собирать звуки во всех видах морской среды – не только вдали от берега, но и у побережья, и даже под арктическим льдом.