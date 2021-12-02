Морские животные приспособили пластик себе во благо

Поверхностные течения уносят разрозненный пластик с береговой линии в открытый океан, и там он накапливается в огромных объемах. Ученым известно пять самых массивных «морских свалок». На первом месте по величине – «Большое мусорное пятно» в северной части Тихого океана, между Калифорнией и Гавайями.
Около 79 000 тонн пластика плавает на площади более 1,5 млн кв.километров. Его изучением занимались ученые из Смитсоновского центра экологических исследований (SERC).
Они объединились с представителями некоммерческой организации Ocean Voyages Institute, которая специализируется на сборе пластика. Используя суда с низким углеродным следом, команда отправилась в океан и за прошлый год собрала 103 тонны пластика и другого мусора из субтропического тихоокеанского круговорота.
Часть образцов отправили в лабораторию SERC, и там специалисты нашли виды, колонизировавшие пластиковые фрагменты. Самым интересное, что большинство видов в открытом море ранее не встречались. В частности это Anthopleura и другие актинии, Stenothoe gallensis, прочие бокоплавы, а также ракообразное Planes major, усоногое Lepas anatifera и другие прибрежные организмы. Они не просто выживали на пластике – они создавали здоровые процветающие колонии.
Биологи назвали эти сообщества «неопелагическими» (от греческих слов «новый» и «открытый океан»).
Ученые впервые заподозрили, что прибрежные виды могут использовать пластик для перемещения по океану, но связывали это с экстремальными событиями: первые такие наблюдения относятся к 2011 году, когда после разрушительного цунами в Тихом океане нашли представителей 300 видов, которые использовали пластик как плот. Но теперь становится ясно, что животные «пошли дальше» и решили извлечь из новых для природы объектов все преимущества.
Ранее считалось, что открытый океан не подходит этим видам животных по двум причинам: там нет суши и там нет пищи. Новое наблюдение опровергло оба этих утверждения. Правда, ученые пока не понимают, чем «переселенцы» питаются. Возможно, они знают, как найти еду, и дрейфуют туда, или же сам пластик действует как риф, привлекая дополнительные источники пищи.
Проверяя эти гипотезы, ученые сконцентрируются на еще одном вопросе: как изменится общая пищевая цепочка Мирового океана с учетом появления новых видов там, где их раньше не было. Прибытие «прибрежных конкурентов» может нарушить экосистемы океана, которые тысячелетиями оставались нетронутыми.
И, наконец, дополнительный аспект – это распространение инвазивных видов: пластиковые плоты позволяют делать это быстрее и эффективнее, и на побережьях в одной части планеты появятся животные с другой ее части. Это уже произошло после цунами 2011 года, когда в Северной Америке поселились виды, характерные для Японии. Теперь становится ясно, что проблема – более масштабная и не ограничена лишь одним стихийным бедствием.