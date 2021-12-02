Морские животные приспособили пластик себе во благо

Поверхностные течения уносят разрозненный пластик с береговой линии в открытый океан, и там он накапливается в огромных объемах. Ученым известно пять самых массивных «морских свалок». На первом месте по величине – «Большое мусорное пятно» в северной части Тихого океана, между Калифорнией и Гавайями.

Около 79 000 тонн пластика плавает на площади более 1,5 млн кв.километров. Его изучением занимались ученые из Смитсоновского центра экологических исследований (SERC).

Они объединились с представителями некоммерческой организации Ocean Voyages Institute, которая специализируется на сборе пластика. Используя суда с низким углеродным следом, команда отправилась в океан и за прошлый год собрала 103 тонны пластика и другого мусора из субтропического тихоокеанского круговорота.