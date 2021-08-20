Морские змеи вовлекают дайверов в свои брачные игры

Нападение на человека могло бы объясняться тем, что тот неосторожно потревожил затаившуюся змею, но события обычно разворачиваются иначе: животное само замечает купальщика и начинает следовать за ним. Между тем яд оливковой морской змеи очень токсичен и может привести к летальному исходу.

Сотрудник Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии Тим Линч, увлекающийся подводным плаванием, собрал множество примеров собственных встреч с морскими змеями. Анализом этих данных занялись морские биологи из австралийского Университета Маккуор, взяв выборку за 1994 и 1995 годы.

Ученые обнаружили, что морские змеи приближались к ныряльщику в половине случаев: 74 раза из 158 встреч, и это всегда происходило во время брачного сезона этих животных: с мая по август. Самцы преследовали Линча чаще, чем самки; в основном они подплывали на близкое расстояние и щелкали пастью, но 13 особей проявили особенную агрессию и попытались совершить атаку.