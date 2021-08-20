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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Морские змеи вовлекают дайверов в свои брачные игры

Анастасия Баринова
20 августа 2021
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Фото: Tim P. Lynch/Scientific Reports
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Фото: Richard Ling/Wikipedia
Ученые нашли необычное объяснение «агрессии» этих представителей фауны.

Оливковые морские змеи, широко распространенные в теплых морях от Индийского до Тихого океанов, часто нападают на дайверов. Они преследуют их и кусают, но причины такой агрессии долгое время оставались непонятными.

Змеи из рода Aipysurus в длину достигают 80-150 см. Чаще всего они встречаются среди коралловых рифов, где питаются рыбой и беспозвоночными. Сами они, в свою очередь, являются добычей морских птиц, акул и крупных хищных рыб. От них они прячутся среди зарослей кораллов, выходя на охоту ночью. А еще у них есть пара ядовитых клыков! 

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Нападение на человека могло бы объясняться тем, что тот неосторожно потревожил затаившуюся змею, но события обычно разворачиваются иначе: животное само замечает купальщика и начинает следовать за ним. Между тем яд оливковой морской змеи очень токсичен и может привести к летальному исходу.

Сотрудник Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии Тим Линч, увлекающийся подводным плаванием, собрал множество примеров собственных встреч с морскими змеями. Анализом этих данных занялись морские биологи из австралийского Университета Маккуор, взяв выборку за 1994 и 1995 годы.

Ученые обнаружили, что морские змеи приближались к ныряльщику в половине случаев: 74 раза из 158 встреч, и это всегда происходило во время брачного сезона этих животных: с мая по август. Самцы преследовали Линча чаще, чем самки; в основном они подплывали на близкое расстояние и щелкали пастью, но 13 особей проявили особенную агрессию и попытались совершить атаку.

Авторы исследования объясняют такое поведение «продолжением» брачного ритуала: вероятнее всего, самец гнался за самкой и упустил ее, или же он только что подрался с конкурентом. В пользу этих выводов также говорит наблюдение трех самцов, которые обвились вокруг ласт Линча: эти движения морские змеи совершают в процессе ухаживания. Тем же объясняются и нападения самок: уплывая от самца, который догонял ее, змея натыкалась на человека и не сразу «перестраивалась» из режима брачных игр.

Предыдущие исследования показали, что морским змеям трудно определять формы в воде. Таким образом, самцы морских змей действительно могут принять водолаза за конкурирующую змею или потенциального партнера, а самки рассматривают его как потенциальное укрытие.

Знаете ли вы, что морские змеи могут не пить семь месяцев?

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