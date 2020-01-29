Морское существо, похожее на кусок жвачки: это что такое?

Оболочники получили свое имя из-за того, что поверх эпидермиса у них находится туника – неклеточная оболочка, отделенная от кожи и заключающая тело в своеобразный мешок. Ключевым событием, определившим ответвление оболочников от остальных хордовых, было приобретение гена синтазы целлюлозы (он передался им от актинобактерий). Возникшая на этой основе способность образовывать оболочку, выполняющую защитную и опорную функции, снизила давление естественного отбора на повышение подвижности и сложности поведения для самосохранения и питания.

Они распространены в морях по всему миру: прикрепляясь к причалам и судам, животные фильтруют воду для получения питательных веществ. Оболочники могут быть самых разных цветов, в том числе, розового, красного, зеленого и черного: известно более 1000 видов.