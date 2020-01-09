Морскую тварь, похожую на кусок мяса, вынесло на берег: видео

Этот вид широко распространен в Индо-Тихоокеанском регионе, но люди редко его встречают: H. sanguineus старается избегать дневного света, прячась между камнями. Его тело содержит токсины, которые он высасывает из губок, и его яркая окраска служит сигналом для хищников, отпугивая их. Слизень также обволакивает ядовитыми веществами свои яйца, которые он откладывает на кораллы: это позволяет оставлять их без присмотра.