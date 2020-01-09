Морскую тварь, похожую на кусок мяса, вынесло на берег: видео

Жительница австралийского города Бандаберг Стефани Харрисон (Stephanie Harrison) вместе с мужем ловила рыбу на реке Эллиотт в штате Квинсленд. Ее внимание привлекло какое-то яркое красное пятно на берегу. Рассмотрев объект внимательнее, Стефани не смогла понять, что это: перед ней было нечто, напоминающее кусок свежеотрезанного мяса, но притом живое.
Spanish dancer washes ashore at Elliott River: https://t.co/Cjv1bXYr8B #bundaberg pic.twitter.com/gpFKgUNzTT— Bundaberg Now (@BundabergNow) January 2, 2020
Загадку разгадали пользователи соцсетей: существо оказалось морским слизнем Hexabranchus sanguineus, которого еще называют испанской танцовщицей. Брюхоногий моллюск может вырастать до 90 см, хотя чаще всего встречаются 30-сантиметровые особи. Когда животное плавает, оно загибает края своей мантии внутрь, а в тревожной ситуации сжимается и совершает волнообразные движения (это и дало ему имя, связанное с танцем). Оказавшись на суше, слизень и впрямь напомнил ломоть бекона.
Этот вид широко распространен в Индо-Тихоокеанском регионе, но люди редко его встречают: H. sanguineus старается избегать дневного света, прячась между камнями. Его тело содержит токсины, которые он высасывает из губок, и его яркая окраска служит сигналом для хищников, отпугивая их. Слизень также обволакивает ядовитыми веществами свои яйца, которые он откладывает на кораллы: это позволяет оставлять их без присмотра.
Посмотрите на морского слизня, похожего на виноград.