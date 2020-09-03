Моржи Печорского моря худеют и пропадают
Состояние моржей в Печорском море вызывает беспокойство экологов. Ежегодно на острове Вайгач можно наблюдать несколько сотен животных, и нередко их численность превышала тысячу голов. В прошлом году на лежбище лишь иногда собиралось более двух сотен животных, а в этом – большую часть сезона их число составляло несколько десятков.
В Печорском море круглый год обитает так называемая «южная группировка» моржей. Животные отдыхают на пологих берегах летом и осенью, а зимой переходят на лед, покрывающий море. Там весной самки приносят потомство. С 2012 года за лежбищем наблюдали экологи, и в прошлом году появились причины для беспокойства. Максимальная численность моржей на обоих лежбищах держалась меньше обычного, животные вели себя «нервно», появились основания говорить о том, что в среднем моржи стали менее упитанными. Результаты наблюдений в текущем году подтверждают прошлогодние опасения.
«В прошлом году, когда были замечены первые тревожные сигналы, мы решили продолжить наблюдения, ведь природа не статична и в ней всегда происходят изменения. Но в этом году моржи снова не вышли на привычные берега, а те немногочисленные животные, которых наблюдали на лежбище острова Вайгач, выглядели изрядно похудевшими, уставшими, с поломанными клыками. На острове Колгуев каждый год отмечали моржей, в этом году результаты спутникового мониторинга неутешительны – залежек не обнаружено. Куда ушли животные с любимых лежбищ на островах Печорского моря – это нам предстоит выяснить, а самое главное – понять, что происходит с моржами», — комментирует Маргарита Лескова, координатор проектов Баренц отделения WWF России.
С 2010 года WWF России уделяет особое внимание моржам Печорского моря. Ведь именно там развиваются шельфовые проекты по добыче нефти и газа – установлена МЛСП «Приразломная», функционирует нефтеперегрузочный терминал «Варандей» и «Колгуев», пролегают маршруты Севморпути, с каждым годом растет интенсивность судоходства и развивается арктический туризм. Растущая активность человека в Печорском море вместе с изменением климата делают моржа более уязвимым, повышают риски для популяции животных.
«По сути, мониторинг «поднял красный флажок». Отмечены серьезные отклонения по таким параметрам мониторинга как упитанность, численность, поведение, в отрицательном направлении. Важно как можно скорее выяснить причины и устойчивость указанных негативных тенденций и при необходимости принять меры по корректировке ситуации», — считает Андрей Болтунов, директор НЭЦ «Морские млекопитающие».
WWF и эксперты проведут рабочую встречу экспертно-консультативного совета (ЭКОС) по изучению и сохранению атлантических моржей в ноябре этого года и определят план расследования. Также WWF и НЭЦ «Морские млекопитающие» подготовили План действий по атлантическому моржу – документ, который координирует работу научных коллективов и определяет план мероприятий по сохранению атлантических моржей на ближайшие несколько лет. На сегодняшний день проект плана направлен на рассмотрение в Комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам при Минприроды РФ.