Моржи Печорского моря худеют и пропадают

Состояние моржей в Печорском море вызывает беспокойство экологов. Ежегодно на острове Вайгач можно наблюдать несколько сотен животных, и нередко их численность превышала тысячу голов. В прошлом году на лежбище лишь иногда собиралось более двух сотен животных, а в этом – большую часть сезона их число составляло несколько десятков.

В Печорском море круглый год обитает так называемая «южная группировка» моржей. Животные отдыхают на пологих берегах летом и осенью, а зимой переходят на лед, покрывающий море. Там весной самки приносят потомство. С 2012 года за лежбищем наблюдали экологи, и в прошлом году появились причины для беспокойства. Максимальная численность моржей на обоих лежбищах держалась меньше обычного, животные вели себя «нервно», появились основания говорить о том, что в среднем моржи стали менее упитанными. Результаты наблюдений в текущем году подтверждают прошлогодние опасения.

«В прошлом году, когда были замечены первые тревожные сигналы, мы решили продолжить наблюдения, ведь природа не статична и в ней всегда происходят изменения. Но в этом году моржи снова не вышли на привычные берега, а те немногочисленные животные, которых наблюдали на лежбище острова Вайгач, выглядели изрядно похудевшими, уставшими, с поломанными клыками. На острове Колгуев каждый год отмечали моржей, в этом году результаты спутникового мониторинга неутешительны – залежек не обнаружено. Куда ушли животные с любимых лежбищ на островах Печорского моря – это нам предстоит выяснить, а самое главное – понять, что происходит с моржами», — комментирует Маргарита Лескова, координатор проектов Баренц отделения WWF России.