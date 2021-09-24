Мощное извержение вулкана на Канарах: фото и видео

На острове Пальма, входящем в состав Канарского архипелага, находится вулканическая гряда Кумбре-Вьеха (исп. Cumbre Vieja). Она относится к числу самых активных на планете, и новое извержение началось 19 сентября. Потоки лавы направились в сторону небольших населенных пунктов, расположенных неподалеку; началась эвакуация жителей.
El volcán de Cumbre Vieja en La Palma esta pasada tarde pic.twitter.com/u9OYJ3bg04— Agencia Canaria de Noticias y Audiovisuales. (@ACFIPRESS) September 22, 2021
Извержению предшествовала повышенная сейсмическая активность: Национальный географический институт страны зафиксировал на территории парка «Кумбре-Вьеха», где располагается вулкан, более 22 тысяч подземных толчков с максимальной магнитудой в 3,8.
В результате извержения на склонах горы образовалось пять трещин. Сообщений о жертвах пока не поступало; известно о повреждении автомагистралей, зданий и других объектов: лава сметает все на своем пути.
La lengua de lava del proceso eruptivo de La Palma arrasa con todo a su paso en su camino hacia el mar. pic.twitter.com/InvtAhgtl5— Agencia Canaria de Noticias y Audiovisuales. (@ACFIPRESS) September 20, 2021
Сначала ее потоки двигались в направлении моря со скоростью 700 метров в час, затем скорость упала до 4 метров в час. Сейчас столб пепла и газа поднимается на 4500 метров, и это тоже значительно ниже первоначальных показателей в 15 метров. Однако вулкан остается активным. Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке показал, как это выглядит из космоса.
El volcán de #LaPalma en erupción. El resplandor anaranjado de la lava, en contraste con la negrura del océano Atlántico, resulta aún más impresionante. El brillo de la lava parece demasiado cercano al resplandor de las luces de la ciudad. #MissionAlpha pic.twitter.com/ztEPr1ypqM— Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 22, 2021
Невероятной фотографией поделился один из любителей аэросъемки: лава каким-то чудом обогнула небольшой домик.
Однако это, скорее, исключение из правила. К настоящему времени разрушено более 350 жилых домов, 6000 человек эвакуировано и еще 85 000 жителей западной части острова находятся в неопределенном положении: в любой момент может поступить сигнал немедленно покинуть свои жилища.
⚠ ¡Impactantes imágenes! ⚠— Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) September 22, 2021
🔴 La lava destruyendo todo en su camino.. y llega a la localidad de Todoque. #LaPalma pic.twitter.com/XKw6Hj7xNi
Вулканологи не могут сказать, как долго будет продолжаться извержение: речь может идти как о днях, так и о месяцах.
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