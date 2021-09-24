Мощное извержение вулкана на Канарах: фото и видео

Извержению предшествовала повышенная сейсмическая активность: Национальный географический институт страны зафиксировал на территории парка «Кумбре-Вьеха», где располагается вулкан, более 22 тысяч подземных толчков с максимальной магнитудой в 3,8.

В результате извержения на склонах горы образовалось пять трещин. Сообщений о жертвах пока не поступало; известно о повреждении автомагистралей, зданий и других объектов: лава сметает все на своем пути.