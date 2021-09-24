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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Мощное извержение вулкана на Канарах: фото и видео

Анастасия Баринова
24 сентября 2021
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Фото: Thomas Pesquet/Twitter
Особенно необычный вид открывается из космоса.

На острове Пальма, входящем в состав Канарского архипелага, находится вулканическая гряда Кумбре-Вьеха (исп. Cumbre Vieja). Она относится к числу самых активных на планете, и новое извержение началось 19 сентября. Потоки лавы направились в сторону небольших населенных пунктов, расположенных неподалеку; началась эвакуация жителей.

Извержению предшествовала повышенная сейсмическая активность: Национальный географический институт страны зафиксировал на территории парка «Кумбре-Вьеха», где располагается вулкан, более 22 тысяч подземных толчков с максимальной магнитудой в 3,8.

В результате извержения на склонах горы образовалось пять трещин. Сообщений о жертвах пока не поступало; известно о повреждении автомагистралей, зданий и других объектов: лава сметает все на своем пути.

Сначала ее потоки двигались в направлении моря со скоростью 700 метров в час, затем скорость упала до 4 метров в час. Сейчас столб пепла и газа поднимается на 4500 метров, и это тоже значительно ниже первоначальных показателей в 15 метров. Однако вулкан остается активным. Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке показал, как это выглядит из космоса.

Невероятной фотографией поделился один из любителей аэросъемки: лава каким-то чудом обогнула небольшой домик.

Однако это, скорее, исключение из правила. К настоящему времени разрушено более 350 жилых домов, 6000 человек эвакуировано и еще 85 000 жителей западной части острова находятся в неопределенном положении: в любой момент может поступить сигнал немедленно покинуть свои жилища.

Вулканологи не могут сказать, как долго будет продолжаться извержение: речь может идти как о днях, так и о месяцах.

Узнайте, как вулканическое напряжение порождает молнии.

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