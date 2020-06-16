Московский зоопарк открылся для посетителей после трехмесячного карантина

С 17 марта Московский зоопарк был закрыт для посетителей — впервые в истории его 165-летнего существования. Он работал даже во время Великой Отечественной войны, но угрозе распространения инфекции COVID-19 удалось запереть его двери на долгих три месяца. Жизнь там, конечно же, не остановилась: киперы животных продолжали работу со своими подопечными, а зоологи трудились над тем, чтобы все звери чувствовали себя комфортно. Разумеется, никто не забывал о предосторожностях: все контакты со зверями были по возможности минимизированы, перед работой сотрудники проходили по дезинфекционным коврикам и обеззараживали руки, продукты питания также дополнительно обрабатывались.

Были в вынужденном перерыве и плюсы: сотрудники смогли достроить уличные вольеры, обогатить среду обитания животных, сделать им новые игрушки и оборудовать вольеры поверхностями для развлечений — прыжков, бега и лазанья. Научные работники учреждения начали новое исследование того, как ведут себя питомцы во время отсутствия посетителей и как они будут реагировать на них после трехмесячного перерыва.

Сейчас, когда в Москве снимают ограничительные меры по самоизоляции и запреты на посещение развлекательных заведений, зоопарк решил вновь принимать гостей. С сегодняшнего дня (16 июня) он вновь открыт для посетителей. К этому администрация зоопарка подошла со всей ответственностью: ведь отвечать приходится не только за гостей и сотрудников, но и, что самое важное, за безопасность животных, обитающих в стенах столичного зоопарка. Поэтому при посещении звериного царства гостям будет необходимо следовать всем необходимым мерам безопасности.

Все продажи билетов проходят только онлайн. На первый день открытия зоопарка было продано почти две тысячи билетов, так что недостатка в гостях администрация не ждет. Единовременно на территории зоопарка может находиться не более 6200 человек — этот показатель рассчитан исходя из площади территории зоопарка. Администрация также разработала новую бесконтактную систему прохода — проверка онлайн-билетов автоматизирована на входе у ворот, после которых посетители пройдут по дезковрикам, пропитанным обеззараживающим раствором. Маски обязательны, перчатки — рекомендованы требованиями Роспотребнадзора.

Территория учреждения также регулярно обрабатывается обеззараживающим раствором. Сотрудники просят дезинфицировать руки (санитайзеры расставлены по территории учреждения) и соблюдать дистанцию — для этого по всему зоопарку расклеены забавные предупреждения, а на все дорожки и тропинки зоосада нанесена дорожная разметка с дистанцией в 1,5 метра.