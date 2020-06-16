Московский зоопарк открылся для посетителей после трехмесячного карантина

С 17 марта Московский зоопарк был закрыт для посетителей — впервые в истории его 165-летнего существования. Он работал даже во время Великой Отечественной войны, но угрозе распространения инфекции COVID-19 удалось запереть его двери на долгих три месяца. Жизнь там, конечно же, не остановилась: киперы животных продолжали работу со своими подопечными, а зоологи трудились над тем, чтобы все звери чувствовали себя комфортно. Разумеется, никто не забывал о предосторожностях: все контакты со зверями были по возможности минимизированы, перед работой сотрудники проходили по дезинфекционным коврикам и обеззараживали руки, продукты питания также дополнительно обрабатывались.
Были в вынужденном перерыве и плюсы: сотрудники смогли достроить уличные вольеры, обогатить среду обитания животных, сделать им новые игрушки и оборудовать вольеры поверхностями для развлечений — прыжков, бега и лазанья. Научные работники учреждения начали новое исследование того, как ведут себя питомцы во время отсутствия посетителей и как они будут реагировать на них после трехмесячного перерыва.
Сейчас, когда в Москве снимают ограничительные меры по самоизоляции и запреты на посещение развлекательных заведений, зоопарк решил вновь принимать гостей. С сегодняшнего дня (16 июня) он вновь открыт для посетителей. К этому администрация зоопарка подошла со всей ответственностью: ведь отвечать приходится не только за гостей и сотрудников, но и, что самое важное, за безопасность животных, обитающих в стенах столичного зоопарка. Поэтому при посещении звериного царства гостям будет необходимо следовать всем необходимым мерам безопасности.
Все продажи билетов проходят только онлайн. На первый день открытия зоопарка было продано почти две тысячи билетов, так что недостатка в гостях администрация не ждет. Единовременно на территории зоопарка может находиться не более 6200 человек — этот показатель рассчитан исходя из площади территории зоопарка. Администрация также разработала новую бесконтактную систему прохода — проверка онлайн-билетов автоматизирована на входе у ворот, после которых посетители пройдут по дезковрикам, пропитанным обеззараживающим раствором. Маски обязательны, перчатки — рекомендованы требованиями Роспотребнадзора.
Территория учреждения также регулярно обрабатывается обеззараживающим раствором. Сотрудники просят дезинфицировать руки (санитайзеры расставлены по территории учреждения) и соблюдать дистанцию — для этого по всему зоопарку расклеены забавные предупреждения, а на все дорожки и тропинки зоосада нанесена дорожная разметка с дистанцией в 1,5 метра.
Как рассказывает директор Московского зоопарка Светлана Акулова, некоторые социальные животные особенно скучали по публике, что нельзя было не заметить. В первую очередь это панды Жуи и Динь-Динь, которые живут в просторных вольерах, окутанные облаками водного пара, распыляемого вокруг для поддержания нужной температуры и влажности. Если раньше они снисходительно наблюдали за публикой со своих мест, то теперь любое появление человека вызывает у них живой интерес, побуждая черно-белых мишек подходить ближе к стеклу вольера.
Скучал по людям и сетчатый жираф Самсон, всеобщий любимец, всегда окруженный посетителями, к которым он с любопытством склонял свою длинную шею, заглядывая в лица добрыми карими глазами. Были растеряны пингвины, которые любят устраивать показательные заплывы перед публикой. Чтобы развлечь птиц, зоологи даже выпускали их погулять гуськом по павильону для птиц, где обычно ходят посетители. Также заметно заскучала группа молодняка кафрских воронов — в зоопарке живут разновозрастные птенцы этих общительных птиц (сотрудники зовут их «детским садом»), которые особенно любили «переговариваться» с детьми.
Остальные животные за три месяца успели отвыкнуть от людей, постоянного внимания, шума и криков. Если в высокий сезон за один день в зоопарке могло побывать около 70 тысяч человек, то после вынужденного отшельничества некоторые животные расслабились: они научились подходить и спать близко к краям вольера и не прятаться в уединенные домики днем.
В связи с этим зоопарк убедительно просит гостей соблюдать простые, но крайне важные правила, чтобы избавить питомцев от стресса:
- Не шумите у вольеров (не стучите по ограждениям, не подзывайте питомцев и т.д.)
- Не кормите животных.
- Не бросайте в помещения к животным различные предметы, не протягивайте к ним руки, не прикасайтесь к животным.
Все павильоны зоопарка будут закрыты — посетители смогут гулять по «уличной» части заведения на Старой и Новой территории, где расположены внешние и открытые вольеры.
За время отсутствия публики в непривычно пустом зоопарке мало что изменилось: так же жуют свой бамбук Жуи и Динь-Динь, размеренно шагает по песку сетчатый жираф Самсон, рысцой бегают по вольеру волки, дремлет на солнце дальневосточный леопард и на все голоса щебечут и кричат птицы. Обитатели зоопарка ждут гостей — и надеются, что эти гости будут вежливы в чужом доме.
Приобрести билеты и узнать детали можно на сайте зоопарка.