Мрачный рубеж: за год погибло больше тысячи ламантинов

Но теперь цифры снова стали трехзначными. Недавно был поставлен новый трагический рекорд: с начала 2021 года погибло 1003 особи, и это на 637 больше показателей 2020 года. Морские млекопитающие столкнулись с целым рядом вызовов, ответить на которые они не способны. Это и цветение водорослей, отравляющих воду, и голод, и холод.

В этом сезоне животные нашли теплые участки акватории возле электростанции в лагуне Индиан-Ривер, однако именно здесь наблюдался всплеск цветения водорослей, которые лишают воду кислорода и препятствуют росту водных растений, входящих в рацион «морских коров».