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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Мрачный рубеж: за год погибло больше тысячи ламантинов

Анастасия Баринова
18 ноября 2021
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Фото: psyberartist/Flickr
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Фото: Bureau of Land Management/Flickr
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Фото: Per Se/Flickr
Это одна седьмая от общей численности популяции.

Специалисты по защите дикой природы США ведут статистику популяции флоридских ламантинов (Trichechus manatus latirostris). Эти животные охраняются законом как находящийся под угрозой вид, но их смертность растет угрожающими темпами. Прошлый пик пришелся на 2013 год: 830 погибших зверей, затем произошел спад (около 70 в 2017 году).

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Но теперь цифры снова стали трехзначными. Недавно был поставлен новый трагический рекорд: с начала 2021 года погибло 1003 особи, и это на 637 больше показателей 2020 года. Морские млекопитающие столкнулись с целым рядом вызовов, ответить на которые они не способны. Это и цветение водорослей, отравляющих воду, и голод, и холод.

В этом сезоне животные нашли теплые участки акватории возле электростанции в лагуне Индиан-Ривер, однако именно здесь наблюдался всплеск цветения водорослей, которые лишают воду кислорода и препятствуют росту водных растений, входящих в рацион «морских коров».

Экологи уверены, что это можно было предотвратить, сократив выбросы канализационных, сельскохозяйственных и промышленных стоков в воду (именно они подпитывают цветущие водоросли). Но и это – не единственная причина: не менее ста животных в этом году стали жертвами столкновения с плавательными средствами.

С учетом того, что общая популяция ламантинов насчитывает лишь 7520 особей – темпы ее сокращения становятся катастрофическими. При продолжении этой тенденции в ближайшее десятилетие на планете может не остаться ни одного ламантина.

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