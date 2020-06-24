Мудрые койоты Чикаго: как звери уживаются с людьми в мегаполисе

Койоты, по мнению биологов, не столько переселялись в города, сколько адаптировались к изменению привычной среды обитания. Мегаполисы, разрастаясь, захватывают природные территории; многие представители фауны при этом уходят в еще не тронутые человеком места, а вот койоты решили остаться.

В эти дни встретить койотов можно в Нью-Йорке, Вашингтоне и многих других городах США, но больше всего их в Чикаго. Научная группа из Университета штата Огайо исследует чикагскую популяцию койотов с 2000 года. Ученые поместили на нескольких особей GPS-датчики, что позволило серьезно продвинуться в изучении образа жизни этих животных.

Согласно подсчетам, в Чикаго, с его населением около 9 миллионов человек, обитает приблизительно 2000 койотов. Каждый из них, в среднем, охотится на территории 8,9 км2 (в дикой природе этот показатель — 1,2 км2). Однако по факту городским койотам доступно не так уж много площадей: ведь значительные участки слишком людные, слишком застроенные и так далее.