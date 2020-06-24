Мудрые койоты Чикаго: как звери уживаются с людьми в мегаполисе

Койоты, по мнению биологов, не столько переселялись в города, сколько адаптировались к изменению привычной среды обитания. Мегаполисы, разрастаясь, захватывают природные территории; многие представители фауны при этом уходят в еще не тронутые человеком места, а вот койоты решили остаться.
В эти дни встретить койотов можно в Нью-Йорке, Вашингтоне и многих других городах США, но больше всего их в Чикаго. Научная группа из Университета штата Огайо исследует чикагскую популяцию койотов с 2000 года. Ученые поместили на нескольких особей GPS-датчики, что позволило серьезно продвинуться в изучении образа жизни этих животных.
Согласно подсчетам, в Чикаго, с его населением около 9 миллионов человек, обитает приблизительно 2000 койотов. Каждый из них, в среднем, охотится на территории 8,9 км2 (в дикой природе этот показатель — 1,2 км2). Однако по факту городским койотам доступно не так уж много площадей: ведь значительные участки слишком людные, слишком застроенные и так далее.
Тем не менее, койоты умело приспособились к новой и враждебной для себя среде. Так, если в дикой природе они охотятся в любое время суток, то в условиях существования рядом с человеком они спят в течение всего дня в каких-либо укромных уголках, выходя за добычей только ночью. Они научились избегать опасностей — таких, как ярко освещенные улицы и оживленные магистрали.
Более того: койоты даже не дают повода человеку жаловаться на них: эти всеядные хищники не нападают на собак, кошек и других домашних питомцев. Но тут, подчеркивают ученые, на повестку дня выходит вопрос, ответа на который до сих пор нет. Как оказалось, койоты совершенно не пользуются «благами города», такими, как доступные остатки пищи. Даже обитая в городе, они остаются хищниками, но охотятся исключительно на птиц, белок или кроликов в парках.
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