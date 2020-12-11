Муравьед хочет казаться большим и страшным: видео

Однажды утром бразилец из городка Пекено-Параисо (муниципалитет Параизу-ду-Норти) выгуливал своих доберманов перед работой. По пути им попался одиноко сидящий на ограждении неподалеку от озера четырехпалый муравьед, или тамандуа. Собаки незамедлительно проявили к зверю интерес, на что тот незамедлительно отреагировал эффектной оборонителной стойкой: поднялся на задние лапы и раскинул передние в сторону настолько широко, насколько мог. При этом муравьед издавал агрессивное шипение, готовый отразить атаку каждый раз, когда собаки приближались на опасное расстояние.
После того, как собак отозвали, мужчина снял муравьеда с ограждения и вскоре выпустил его в более подходящую для животного среду на ближайшей экологической станции. Животное не пострадало.
Тамандуа — это небольшие животные. Их длина составляет от 54 до 88 см, хвост — от 40 до 49 сантиметров. Общая масса — 4—5 кг. Цепкий хвост у муравьедов голый снизу и на конце. У этого вида на передних лапах по четыре когтистых пальца (почему они и получили название четырехпалые), на задних — по пять. Окрас большей части тела — светлый, только спина и плечи будто одеты в темную жилетку.
Живут четырехпалые муравьеды в Южной Америке, к востоку от Анд, и населяют преимущественно леса и местности близ рек и озер, ведут в основном ночной образ жизни. Возможно, особь, которую встретил бразилец, не успела добраться до своего укрытия с восходом солнца.
Основной пищей тамандуа являются муравьи и термиты, которых животные находят по запаху, а после когтистыми пальцами разрывают муравейники и поедают их с помощью своего длинного и клейкого языка.
Однако самая интересная особенность этих зверей — их боевая стойка. Когда тамандуа встречаются с опасным противником, они незамедлительно поднимаются на задние лапы, раскидывая передние, всегда готовые заключить своего врага в «смертельные объятия». В такой позе они и дерутся. Выглядит весьма зрелищно, а главное — действительно помогает муравьедам остаться невредимыми.
Посмотрите на противостояние гиен и гиеновидных собак.