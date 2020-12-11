Муравьед хочет казаться большим и страшным: видео

Тамандуа — это небольшие животные. Их длина составляет от 54 до 88 см, хвост — от 40 до 49 сантиметров. Общая масса — 4—5 кг. Цепкий хвост у муравьедов голый снизу и на конце. У этого вида на передних лапах по четыре когтистых пальца (почему они и получили название четырехпалые), на задних — по пять. Окрас большей части тела — светлый, только спина и плечи будто одеты в темную жилетку.

Живут четырехпалые муравьеды в Южной Америке, к востоку от Анд, и населяют преимущественно леса и местности близ рек и озер, ведут в основном ночной образ жизни. Возможно, особь, которую встретил бразилец, не успела добраться до своего укрытия с восходом солнца.

Основной пищей тамандуа являются муравьи и термиты, которых животные находят по запаху, а после когтистыми пальцами разрывают муравейники и поедают их с помощью своего длинного и клейкого языка.