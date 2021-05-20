Муравьиная кислота оказалась способна отпугивать пауков

По словам Фишера, это захватывающее открытие, но его плоды еще не готовы для использования в реальных условиях.

«Я действительно надеюсь, что люди не отправятся заводить муравьев в свой сад, чтобы избавиться от пауков», — говорит Фишер.

Команда планирует определить, какое химическое вещество пугает пауков, и выяснить, можно ли воссоздать его в лаборатории. Затем исследователи планируют убедиться, что потенциальный отпугиватель пауков не токсичен и не является приманкой для муравьев.

«Последнее, чего бы мы хотели — избавиться от пауков и привлечь муравьев», — заключает Фишер.

Узнайте, как муравьи строят живые мосты из самих себя.