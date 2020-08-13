«Муравьи-садоводы» умеют не только сажать семена, но и проводить их селекцию

Триллиумы, гиацинты, фиалки и еще 11 тысяч видов полевых цветов производят на своих семенах элайосомы — калорийный придаток, богатый липидами и белками, единственная цель которого привлечь муравьев. Насекомые уносят семена в свои гнезда и кормят личинок содержимым элайосомы. Когда личинка съедает элайосому, муравьи относят семена в место, куда они складывают все отходы. Это место богато питательными веществами из трупиков умерших муравьев, и там семена прорастают.

Такой тип симбиотических отношений между растением и муравьями давно известен и называется дисперсным мутуализмом. Однако на прошлой неделе на ежегодном собрании Экологического сообщества Америки исследователи сообщили, что отношения между муравьями и растениями не ограничиваются только этим обменом.

Оказалось, что муравьи не только переносят семена, но и являются активными садоводами, предпочитая одни семена другим и, возможно, защищая свои личинки от болезней.