Стая птиц – как одно целое: что такое мурмурация

Некоторые виды живых существ – бактерии, насекомые, рыбы и птицы – демонстрируют коллективное поведение. В птичьих стаях может насчитываться несколько сотен или даже тысяч особей – и в полёте все они движутся слаженно.
Это явление носит название «мурмурация». Ученые предполагали, что оно помогает птицам при нападении хищников: чем крупнее стая, тем труднее соколам или ястребам выбрать жертву. Гипотеза была доказана на основе компьютерного моделирования.
Специалисты из Школы экспериментальной психологии в Университете Бристоля создали 3D-игру; в качестве охотников поочередно выступали 25 игроков. В их задачу входило преследование виртуальных скворцов, движения которых были смоделированы на основе реальных данных. Результаты исследования подтвердили догадки: огромная стая приводит хищников в замешательство, и им очень сложно поймать добычу.
Скворцы относятся к птицам, которые полагаются на эту стратегию. Популяции, живущие на юге и западе Европы, ведут осёдлый образ жизни, но их собратья из более холодных широт являются перелетными и в зимние месяцы мигрируют на юг. Завораживающие узоры, которые создает гигантская стая, часто попадают в объективы камер.
Эксперты из британского Королевского общества защиты птиц добавляют, что скворцы, объединяясь в группы, не только увеличивают свой шанс на выживание: это также помогает им обмениваться информацией – о лучших местах для кормления или ночевки.
Узнайте, зачем многоножки объединяются в единый коллектив.