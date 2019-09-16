Стая птиц – как одно целое: что такое мурмурация

Некоторые виды живых существ – бактерии, насекомые, рыбы и птицы – демонстрируют коллективное поведение. В птичьих стаях может насчитываться несколько сотен или даже тысяч особей – и в полёте все они движутся слаженно.



Это явление носит название «мурмурация». Ученые предполагали, что оно помогает птицам при нападении хищников: чем крупнее стая, тем труднее соколам или ястребам выбрать жертву. Гипотеза была доказана на основе компьютерного моделирования.