Мужчина пытался пронести на себе более 50 рептилий через границу

Его задержали американские пограничники.

Таможенно-пограничная служба США сообщает о поимке контрабандиста, который пытался пересечь границу Мексики и США в пункте пограничного контроля Сан-Исидро, который лежит между Тихуаной, Мексика, и Сан-Диего.

Личный досмотр остановленного для проверки мужчины выявил на нем 52 живых рептилии – 9 змей и 43 рогатых ящерицы. Он были завернуты в сумки и спрятаны под курткой мужчины, в его штанах и карманах.

Фото: U.S. Customs and Border Protection

«Контрабандист пытался обмануть сотрудников Таможенно-пограничной службы, чтобы ввезти этих животных в США, не позаботившись об их здоровье и безопасности. Таможенно-пограничная служба обеспечивает соблюдение сотен законов на границе для более чем 40 различных государственных учреждений, отчасти для того, чтобы помочь остановить подобные попытки контрабанды, которые могут привести к незаконному обороту, возможно, находящихся под угрозой исчезновения видов», – говорится в заявлении службы.

По данным СМИ, контрабандисту 30 лет, и он родом из Калифорнии.

Интересно заметить, что всего за день до задержания мужчине и его сестре было предъявлено обвинение по организации крупной сети торговли дикими животными. Пару обвиняют в контрабанде примерно 1700 животных на сумму около 739 000 долларов, включая черепах, варанов, игуан, хамелеонов и детенышей крокодилов. Многие из видов, которые они ввозили контрабандой, числятся в Красной книге как находящиеся под угрозой исчезновения.

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При этом большинство покупателей, вероятно, не знали, что животные были ввезены нелегально, потому что их отправляли в коробках почтовой службы FedEx со специальными этикетками компании Reptiles Express.

Как сообщают эксперты, пограничный пункт в Сан-Исидро является четвертым по загруженности пограничным переходом в мире: в среднем границу ежедневно пересекают 70 000 автомобилей и 20 000 пешеходов. В результате Сан-Исидро является крупным центром незаконной торговли дикими животными.

В прошлом офицеры конфисковывали здесь тигрят, попугаев и бойцовых петухов, а также разные продукты животного происхождения, в том числе рыбные пузыри, яйца черепах, слоновую кость и китовые кости.

Фото: U.S. Customs and Border Protection

Пока официальные лица не уточняют, какие обвинения будут предъявлены мужчине. Однако контрабанда животных в США – федеральное преступление, которое карается тюремным заключение до 20 лет и крупным штрафом.

«Мы продолжим активно расследовать действия лиц, причастных к незаконной контрабанде и торговле дикими животными, находящимися под угрозой исчезновения, с целью получения собственной финансовой выгоды», — говорится в заявлении специального агента HSI в Сан-Диего Чада Плантца.

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