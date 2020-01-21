Руководство зоопарка винит во всем охвативший страну экономический кризис. По словам менеджера, сотрудники вынуждены покупать еду для животных на собственные деньги, а их недостаточно, чтобы обеспечить пищей всех.

По данным Международного союза охраны природы, африканские львы относятся к уязвимым видам. С 1993 по 2014 годы их популяция сократилась на 43% и сейчас насчитывает всего около 20 000 особей. Салих запустил в соцсетях кампанию по поиску нового дома для брошенных зверей.

Посмотрите на необычную тактику охоты вольных львов, решивших отведать слонины.