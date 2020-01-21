В столице Судана, городе Хартум, работает частный зоопарк Al-Qureshi, где животные не получают должного ухода.
В наиболее плачевном положении были африканские львы. После того, как экоактивист Осман Салих привлек внимание к зоопарку, туда отправились волонтеры и медики. По словам специалистов, из-за недоедания животные потеряли до двух третей массы тела, сквозь их кожу проглядывают кости.
Одна из львиц была привязана к клетке и получала пищу через капельницу, возле других зверей были разбросаны куски испорченного мяса, покрытого мухами. Еще у пары кошек на мордах обнаружились загноившиеся раны. Одну львицу спасти не удалось, но пара других львов идут на поправку.
Руководство зоопарка винит во всем охвативший страну экономический кризис. По словам менеджера, сотрудники вынуждены покупать еду для животных на собственные деньги, а их недостаточно, чтобы обеспечить пищей всех.
По данным Международного союза охраны природы, африканские львы относятся к уязвимым видам. С 1993 по 2014 годы их популяция сократилась на 43% и сейчас насчитывает всего около 20 000 особей. Салих запустил в соцсетях кампанию по поиску нового дома для брошенных зверей.
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