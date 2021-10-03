Мыши впали в депрессию, увидев издевательства над сородичами

Группа исследователей из Токийского научного университета обнаружила, что мыши, наблюдая за страданиями своих собратьев, сами впадают в депрессию.

Ученые провели эксперимент, в котором в небольшую клетку с мышью крупного размера поместили маленькую мышь — этим они вызвали раздражение большой особи, побуждая ее агрессивно защищать свое пространство. За этим наблюдала третья мышь, находящаяся в безопасности в собственной клетке.

Несмотря на то, что они не подвергались риску, у мышей-зрителей развились симптомы депрессии. Через 10 дней у них появились признаки ангедонии или неспособности испытывать удовольствие — ключевого симптома депрессии у людей.