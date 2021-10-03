Мыши впали в депрессию, увидев издевательства над сородичами

Группа исследователей из Токийского научного университета обнаружила, что мыши, наблюдая за страданиями своих собратьев, сами впадают в депрессию.
Ученые провели эксперимент, в котором в небольшую клетку с мышью крупного размера поместили маленькую мышь — этим они вызвали раздражение большой особи, побуждая ее агрессивно защищать свое пространство. За этим наблюдала третья мышь, находящаяся в безопасности в собственной клетке.
Несмотря на то, что они не подвергались риску, у мышей-зрителей развились симптомы депрессии. Через 10 дней у них появились признаки ангедонии или неспособности испытывать удовольствие — ключевого симптома депрессии у людей.
Сайто сравнил таких мышей с «хикикомори» — молодыми людьми в Японии, которые настолько затворяются в домах своих родителей, что не могут работать или ходить в школу.
«Они не интересовались другими мышами, что необычно, поскольку мыши — существа общительные», — отметил Сайто.
Произошло также физиологическое изменение: новые нейроны у мышей-зрителей имели пониженную выживаемость в зубчатой извилине, области гиппокампа, связанной с памятью и сенсорным восприятием.
Выживаемость нейронов стабилизировалась после того, как мышам дали антидепрессант флуоксетин, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, широко известный как прозак. Однако полного выздоровления не случилось. У некоторых мышей симптомы вернулись через несколько недель.
По словам ученых, эта так называемая «вторичная» депрессия может дать представление о том, как у людей возникают проблемы с психическим здоровьем и как их лечить. Это важно для понимания того, что лечение депрессии у людей не является быстрым решением, отметил Сайто.