На африканский берег выбросило 18-метрового кита: видео

Синие киты могут достигать 30 метров в длину и весить до 150 тонн. Найденная в Намибии особь имела длину 18 метров, то есть, по всей видимости, была юной.

Отмечая трагизм ситуации, особенно с учетом того, что численность синих китов стремительно сокращается, экологи обращают внимание на необычность места находки. Раненое животное вряд ли проплыло бы тысячи километров, и море не принесло бы его на такое расстояние. А это значит, что популяция синих китов могла увеличиться, расширяя свой ареал.