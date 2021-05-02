На африканский берег выбросило 18-метрового кита: видео

На юго-западном побережье Африки, в городе Уолфиш-Бей (Намибия) был обнаружен мертвый антарктический синий кит (Balaenoptera musculus). Это первый случай в Африке: путь синих китов в этой акватории не проходит, их традиционные места располагаются в 8 тысячах километров.
Животное с сильно поврежденным плавником 26 апреля заметили в воде рядом с пляжем местные жители. Представитель природоохранной организации Namibian Dolphin Project (NDP) Саймон Элвен считает, что причиной смерти могло быть столкновение с судном.
Синие киты могут достигать 30 метров в длину и весить до 150 тонн. Найденная в Намибии особь имела длину 18 метров, то есть, по всей видимости, была юной.
Отмечая трагизм ситуации, особенно с учетом того, что численность синих китов стремительно сокращается, экологи обращают внимание на необычность места находки. Раненое животное вряд ли проплыло бы тысячи километров, и море не принесло бы его на такое расстояние. А это значит, что популяция синих китов могла увеличиться, расширяя свой ареал.
Однако предотвратить столкновения с судами будет сложно: порты Южной Африки очень загружены. От этого уже страдают горбатые киты и другие морские животные.
Туша погибшего гиганта пока остается на пляже Уолфиш-Бей: местные власти разрабатывают план по его удалению, но такие действия всегда сопряжены с огромными сложностями.