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Природа

На африканский берег выбросило 18-метрового кита: видео

Анастасия Баринова
02 мая 2021
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Фото: Namibian Dolphin Project
Морской гигант найден в тысячах километров от привычных маршрутов.

На юго-западном побережье Африки, в городе Уолфиш-Бей (Намибия) был обнаружен мертвый антарктический синий кит (Balaenoptera musculus). Это первый случай в Африке: путь синих китов в этой акватории не проходит, их традиционные места располагаются в 8 тысячах километров.

Животное с сильно поврежденным плавником 26 апреля заметили в воде рядом с пляжем местные жители. Представитель природоохранной организации Namibian Dolphin Project (NDP) Саймон Элвен считает, что причиной смерти могло быть столкновение с судном.

Синие киты могут достигать 30 метров в длину и весить до 150 тонн. Найденная в Намибии особь имела длину 18 метров, то есть, по всей видимости, была юной.

Отмечая трагизм ситуации, особенно с учетом того, что численность синих китов стремительно сокращается, экологи обращают внимание на необычность места находки. Раненое животное вряд ли проплыло бы тысячи километров, и море не принесло бы его на такое расстояние. А это значит, что популяция синих китов могла увеличиться, расширяя свой ареал.

«Акустический мониторинг китов в северной части Намибии и к западу от Кейптауна фиксировал их звуки в зимние месяцы – с мая по июль. Так что в целом это хорошая новость», — комментирует произошедшее кандидат наук Тесс Гридли, представляющая NDP.

Однако предотвратить столкновения с судами будет сложно: порты Южной Африки очень загружены. От этого уже страдают горбатые киты и другие морские животные.

Туша погибшего гиганта пока остается на пляже Уолфиш-Бей: местные власти разрабатывают план по его удалению, но такие действия всегда сопряжены с огромными сложностями.

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