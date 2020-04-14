На Аляске находится «самый маленький национальный лес США». Он состоит из 33 сосен

Алеутские острова — это архипелаг вулканического происхождения, образующий дугу от юго-западной оконечности полуострова Аляска к основанию полуострова Камчатка. В этой ветреной и бесплодной среде почти нет деревьев, но местные жители утверждают, что здесь находится самый маленький в США национальный лес, хоть он и не признан официально министерством сельского хозяйства.

Лес на острове Адак состоит из 33 сосен, которые стоят плотно друг к другу и выглядят неуместно посреди огромного безлесного ландшафта. История этого леса восходит ко временам Второй мировой войны, когда Императорская армия Японии оккупировала два самых западных Алеутских острова.