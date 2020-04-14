На Аляске находится «самый маленький национальный лес США». Он состоит из 33 сосен

Алеутские острова — это архипелаг вулканического происхождения, образующий дугу от юго-западной оконечности полуострова Аляска к основанию полуострова Камчатка. В этой ветреной и бесплодной среде почти нет деревьев, но местные жители утверждают, что здесь находится самый маленький в США национальный лес, хоть он и не признан официально министерством сельского хозяйства.
Лес на острове Адак состоит из 33 сосен, которые стоят плотно друг к другу и выглядят неуместно посреди огромного безлесного ландшафта. История этого леса восходит ко временам Второй мировой войны, когда Императорская армия Японии оккупировала два самых западных Алеутских острова.
Для усиления обороны американские военные решили построить авиабазу на Адаке. В разгар боевых действий на острове находилось более 6 000 американских военнослужащих, которые страдали от ужасной погоды из-за почти постоянного снегопада, дождя, тумана и грязи.
Генерал армии Симон Боливар Бакнер решил, что посадка новогодних деревьев поможет взбодрить его войска. Официальная программа посадки деревьев осуществлялась с 1943 по 1945 год. К сожалению, даже самые крепкие сосны не выдерживали сурового алеутского климата. В какой-то момент осталось только одно дерево. Именно в это время солдаты в начале 1960-х годов установили возле дерева табличку с саркастической надписью: «Вы входите и выходите из национального леса Адака».
The clump of 33 trees on Adak Island in Alaska that forms 'America's smallest national forest' https://t.co/PhVJbLf1sg pic.twitter.com/xF9cFe2zEO— india times post (@indiatimespost1) April 13, 2020
Однако 50 лет спустя, благодаря какой-то странной изменчивости микроклимата или благодаря вмешательству человека, около 33 сосен смогли выжить в суровых климатических условиях, образовав очень маленький лес. Тот факт, что деревья изначально были посажены на Рождество, не был полностью забыт местными алеутами, которые украшают весь лес в декабре.
Самый большой национальный лес в США — Тонгасский национальный лес, также находится на Аляске. Он охватывает 6,8 миллионов гектаров и укрывает остатки огромных ледников, которые когда-то доминировали в местном ландшафте.
Крупнейшим национальным лесом США за пределами Аляски является национальный лес Гумбольдт-Тойябе, который охватывает Неваду и Калифорнию с 7,7 миллионами гектаров.
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