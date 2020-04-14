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Природа

На Аляске находится «самый маленький национальный лес США». Он состоит из 33 сосен

Михаил Сысоев
14 апреля 2020
Лес на Адаке
Фото: Paxson Woelber / flickr.com
Издалека это выглядит как большой кустарник.

Алеутские острова — это архипелаг вулканического происхождения, образующий дугу от юго-западной оконечности полуострова Аляска к основанию полуострова Камчатка. В этой ветреной и бесплодной среде почти нет деревьев, но местные жители утверждают, что здесь находится самый маленький в США национальный лес, хоть он и не признан официально министерством сельского хозяйства.

Лес на острове Адак состоит из 33 сосен, которые стоят плотно друг к другу и выглядят неуместно посреди огромного безлесного ландшафта. История этого леса восходит ко временам Второй мировой войны, когда Императорская армия Японии оккупировала два самых западных Алеутских острова.

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Для усиления обороны американские военные решили построить авиабазу на Адаке. В разгар боевых действий на острове находилось более 6 000 американских военнослужащих, которые страдали от ужасной погоды из-за почти постоянного снегопада, дождя, тумана и грязи.

Генерал армии Симон Боливар Бакнер решил, что посадка новогодних деревьев поможет взбодрить его войска. Официальная программа посадки деревьев осуществлялась с 1943 по 1945 год. К сожалению, даже самые крепкие сосны не выдерживали сурового алеутского климата. В какой-то момент осталось только одно дерево. Именно в это время солдаты в начале 1960-х годов установили возле дерева табличку с саркастической надписью: «Вы входите и выходите из национального леса Адака».

Однако 50 лет спустя, благодаря какой-то странной изменчивости микроклимата или благодаря вмешательству человека, около 33 сосен смогли выжить в суровых климатических условиях, образовав очень маленький лес. Тот факт, что деревья изначально были посажены на Рождество, не был полностью забыт местными алеутами, которые украшают весь лес в декабре.

Самый большой национальный лес в США — Тонгасский национальный лес, также находится на Аляске. Он охватывает 6,8 миллионов гектаров и укрывает остатки огромных ледников, которые когда-то доминировали в местном ландшафте.

Крупнейшим национальным лесом США за пределами Аляски является национальный лес Гумбольдт-Тойябе, который охватывает Неваду и Калифорнию с 7,7 миллионами гектаров.

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