На австралийском острове начался «экологический ренессанс». Для этого пришлось истребить 300 тысяч грызунов
Совет директоров острова Лорд-Хау, расположенного в 600 км к востоку от Австралии, сообщил об успешной реализации проекта по уничтожению грызунов, который обошелся в 15 миллионов долларов.
В течение 2019 года с помощью ловушек и отравленных приманок было уничтожено свыше 300 тысяч инвазивных крыс и мышей, которые наносили огромный ущерб фауне и флоре острова, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. За последние 15 месяцев на острове не видели ни одного грызуна, что, по словам руководителей проекта, привело к «экологическому ренессансу».
Как сообщают экологи, мыши впервые появились на остров в 1850 году, а крысы — в 1918 году после побега с тонущего корабля у побережья. Более века спустя, в июне 2019 года, Совет острова Лорд-Хау, Экологический фонд Нового Южного Уэльса и правительство Содружества профинансировали проект по искоренению грызунов.
За время пребывания на острове крысы и мыши стали причиной исчезновения пяти эндемичных видов и подвидов наземных птиц. Кроме того, грызуны нанесли ущерб местным беспозвоночным (полностью исчезли тринадцать видов) и растениям (исчезли два вида), а также стали вредителями сельского хозяйства.
В июне 2019 года специалисты разместили по всему острову 22 000 ловушек с отравленными приманками, а в труднодоступных местах сбросили с вертолета отравленные зерновые гранулы. Чтобы не подвергать риску редкий эндемичный вид птиц — нелетающих лесных пастушков (Hypotaenidia sylvestris), всю их небольшую популяцию выловили и временно перевезли в зоопарк Таронга в Сиднее. Такие же меры предприняли для защиты местного подвида вороны-флейтиста (Strepera graculina crissalis).
В начале 2020 года лесных пастушков вернули на остров, и теперь их численность выросла с 250 особей до 460. По словам экологов, процветают не только лесные пастушки. Также растет численность других видов, включая чернокрылых тайфунников (Pterodroma nigripennis) и эндемичных наземных улиток.
«Мы думали, что грызуны оказывают некоторое влияние на лесных пастушков из-за конкуренции за пищу — они оба собирают корм в листовой подстилке, а также [крысы], вероятно, съедали некоторое количество яиц и цыплят. Но мы не ожидали, что лесные пастушки будут восстанавливаться так быстро», — сказал Терри О’Дуайер, старший научный сотрудник Департамента планирования, промышленности и окружающей среды.
По словам ученого, многие виды растений также снова появились после десятилетий опустошения, вызванного грызунами, которые поедали семена и саженцы, препятствуя регенерации. Кроме того, местные жители заметили возвращение многих насекомых.
«Мы слышали сверчков. Раньше это происходило очень редко, а теперь каждую ночь», — говорит О’Дуайер.
Программа травли поначалу вызвала споры в небольшом островном сообществе, и некоторые были обеспокоены тем, что яд может еще больше поставить под угрозу нетронутую экосистему. Но, по словам Бауэра, теперь все довольны результатом. Остров будет официально объявлен свободным от грызунов через два года после начала программы по их уничтожению.
«Все счастливы, что грызуны исчезли, и всем, я думаю, нравится видеть, как остров процветает», — заключает Бауэр.