На австралийском острове начался «экологический ренессанс». Для этого пришлось истребить 300 тысяч грызунов

Совет директоров острова Лорд-Хау, расположенного в 600 км к востоку от Австралии, сообщил об успешной реализации проекта по уничтожению грызунов, который обошелся в 15 миллионов долларов.

В течение 2019 года с помощью ловушек и отравленных приманок было уничтожено свыше 300 тысяч инвазивных крыс и мышей, которые наносили огромный ущерб фауне и флоре острова, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. За последние 15 месяцев на острове не видели ни одного грызуна, что, по словам руководителей проекта, привело к «экологическому ренессансу».

Как сообщают экологи, мыши впервые появились на остров в 1850 году, а крысы — в 1918 году после побега с тонущего корабля у побережья. Более века спустя, в июне 2019 года, Совет острова Лорд-Хау, Экологический фонд Нового Южного Уэльса и правительство Содружества профинансировали проект по искоренению грызунов.

За время пребывания на острове крысы и мыши стали причиной исчезновения пяти эндемичных видов и подвидов наземных птиц. Кроме того, грызуны нанесли ущерб местным беспозвоночным (полностью исчезли тринадцать видов) и растениям (исчезли два вида), а также стали вредителями сельского хозяйства.