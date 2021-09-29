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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

На Байкале есть необычные «дзен-камни» на ножке из льда. Их феномену нашли объяснение

National Geographic Россия
29 сентября 2021
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Фото: Станислав Толстнев / PNAS
Ученые объяснили, как появляются такие необычные объекты.

Исследователи из CNRS и l’Université Claude Bernard Lyon 11 объяснили феномен «дзен-камней», появляющихся на своеобразных пьедесталах из льда на поверхности замерзших озер — в частности на озере Байкал. Такие камни получили прозвище в честь сложенных камней в японских садах. Они попадают на озера под воздействием сильного ветра.

Эти структуры являются результатом явления сублимации, которая заставляет тело — в данном случае лед — переходить из твердой в газообразную форму без промежуточной формы жидкости.

Физики обнаружили, что камень действует как своего рода зонтик, затеняя лишь небольшой столб льда от солнечного света и предотвращая его сублимацию, в результате чего образуется тонкая структура льда, поддерживающая камень.

«Камни дзэн — это удивительные природные сооружения, состоящие из камня, стоящего на тонком ледяном постаменте, происхождение которого долгое время неправильно понималось. Мы демонстрируем, что они вызваны изменением скорости сублимации окружающего льда, что приводит к медленному формированию пьедестала.

Понимание этого процесса проливает свет на другие дифференциальные процессы абляции, встречающиеся на ледяных поверхностях, такие как покрытые мусором ледники, существованию которых угрожает глобальное потепление», — пишут авторы работы.

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Taberlet & Plihon, PNAS, 2021 Камни дзен в природе и эксперимент команды

Исследователи стремились изучить механизмы образования этих ледяных пьедесталов, воссоздав этот процесс в вакуумной камере в лаборатории. Диск из алюминия, представляющий камень, был помещен на глыбу льда, которая затем сублимировалась под инфракрасным излучением черного тела от стен камеры.

В отсутствие алюминиевого диска лед сублимировался изотропно (однородно), имитируя изотропию рассеянного солнечного света в пасмурный день. Когда диск был помещен на лед, исследователи наблюдали формирование пьедестала, хотя и с преднамеренно ускоренной скоростью. В природе такой процесс может занять несколько недель.

Ученые также использовали численное моделирование, чтобы понять, что происходит. Оно показало, что рассеянное солнечное излучение сублимирует поверхность льда, то есть превращает ее непосредственно в пар, минуя жидкую стадию. Ученые также объяснили происхождение углубления вокруг камней.

«Эффект зонтика является доминирующим в отношении общей динамики камней дзэн, но излучаемый камнем дальний инфракрасный свет является необходимым вторичным эффектом, который создает углубление, окружающее пьедестал», — пишут авторы исследования.

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