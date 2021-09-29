На Байкале есть необычные «дзен-камни» на ножке из льда. Их феномену нашли объяснение

Эти структуры являются результатом явления сублимации, которая заставляет тело — в данном случае лед — переходить из твердой в газообразную форму без промежуточной формы жидкости.

Физики обнаружили, что камень действует как своего рода зонтик, затеняя лишь небольшой столб льда от солнечного света и предотвращая его сублимацию, в результате чего образуется тонкая структура льда, поддерживающая камень.

«Камни дзэн — это удивительные природные сооружения, состоящие из камня, стоящего на тонком ледяном постаменте, происхождение которого долгое время неправильно понималось. Мы демонстрируем, что они вызваны изменением скорости сублимации окружающего льда, что приводит к медленному формированию пьедестала.

Понимание этого процесса проливает свет на другие дифференциальные процессы абляции, встречающиеся на ледяных поверхностях, такие как покрытые мусором ледники, существованию которых угрожает глобальное потепление», — пишут авторы работы.