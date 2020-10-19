На берегу Финского залива появилась инсталляция из пластикового мусора

«Акция Greenpeace на берегу Финского залива — лишь один из способов привлечь внимание к масштабам пластиковой проблемы. Мы продолжаем требовать законодательно ограничить одноразовый пластик и предпринять меры, необходимые для предотвращения загрязнения пластиком природных территорий», — комментирует эксперт проекта «Ноль отходов» Антонина Евтешина.

В марте 2020 года Greenpeace передал в Минприроды России более 120 тысяч подписей россиян вместе с предложениями по ограничению оборота одноразового пластика и предотвращению образования отходов. Ведомство признало проблему, однако, по словам активистов, не намерено её решать.

«Так как ответственные за принятие мер министерства бездействуют, мы запускаем новую петицию и обращаемся с тем же требованием к вице-премьеру Виктории Абрамченко, курирующей экологическую повестку. Уже 127 стран ограничили оборот одноразовых товаров, тары и упаковки. Россия не может находиться в изоляции и избегать изменений, происходящих в мире», — добавляет Антонина Евтешина.

Несмотря на другие вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, пластиковое загрязнение всегда с нами. Greenpeace продолжает кампанию за ограничение оборота одноразового пластика и запускает новую петицию — катастрофу остановит только закон.

Почитайте, как мелкий пластик приносит большие проблемы в океаны.