На берегу Финского залива появилась инсталляция из пластикового мусора

На берегу Финского залива активисты Greenpeace выложили инсталляцию из пластикового мусора. Фигура длиной в девять метров иллюстрирует масштаб пластикового загрязнения: около 70% всего мусора, который находят на берегах наших водоемов — пластик.
Для создания инсталляции активисты использовали около трёх кубометров пластика — столько же пластиковых отходов образуется в России каждую секунду. Своей акцией российское отделение Greenpeace призывает ввести законодательное ограничение на оборот одноразового пластика.
За два года команда проекта «Ноль отходов» изучила побережья Байкала и Куршской косы — двух объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — и береговую линию Ладожского озера на территории Нижне-Свирского заповедника, закрытого для свободного посещения 40 лет назад. Сторонники Greenpeace участвовали в пластиквотчингах, они провели более 350 общественных аудитов пластикового загрязнения, во время которых исследовали берега рек, озёр и морей по всей стране. Проверки показали схожие результаты — от 60 до 80% найденного мусора — пластик. В ТОП-10 загрязнителей попали бутылки, упаковка от продуктов, пластиковые крышки, влажные салфетки и пакеты.
У океанов, морей, рек, озёр и их обитателей много угроз и одна из них — это пластиковое загрязнение. Пластик может навредить здоровью людей: он распадается на микропластик и попадает в пищу. Согласно исследованию, человек съедает около 5 грамм микропластика в неделю. Животные страдают не меньше людей и зачастую принимают пластик за еду — в год от него погибают более миллиона морских птиц и 100 тысяч морских млекопитающих.
«Акция Greenpeace на берегу Финского залива — лишь один из способов привлечь внимание к масштабам пластиковой проблемы. Мы продолжаем требовать законодательно ограничить одноразовый пластик и предпринять меры, необходимые для предотвращения загрязнения пластиком природных территорий», — комментирует эксперт проекта «Ноль отходов» Антонина Евтешина.
В марте 2020 года Greenpeace передал в Минприроды России более 120 тысяч подписей россиян вместе с предложениями по ограничению оборота одноразового пластика и предотвращению образования отходов. Ведомство признало проблему, однако, по словам активистов, не намерено её решать.
«Так как ответственные за принятие мер министерства бездействуют, мы запускаем новую петицию и обращаемся с тем же требованием к вице-премьеру Виктории Абрамченко, курирующей экологическую повестку. Уже 127 стран ограничили оборот одноразовых товаров, тары и упаковки. Россия не может находиться в изоляции и избегать изменений, происходящих в мире», — добавляет Антонина Евтешина.
Несмотря на другие вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, пластиковое загрязнение всегда с нами. Greenpeace продолжает кампанию за ограничение оборота одноразового пластика и запускает новую петицию — катастрофу остановит только закон.
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