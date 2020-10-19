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Природа

На берегу Финского залива появилась инсталляция из пластикового мусора

Проект Greenpeace «Ноль отходов»
19 октября 2020
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Активисты Greenpeace выложили на берегу Финского залива фигуру из трёх кубометров разного пластика — именно столько попадает в природу каждую секунду.

На берегу Финского залива активисты Greenpeace выложили инсталляцию из пластикового мусора. Фигура длиной в девять метров иллюстрирует масштаб пластикового загрязнения: около 70% всего мусора, который находят на берегах наших водоемов — пластик. 

Для создания инсталляции активисты использовали около трёх кубометров пластика — столько же пластиковых отходов образуется в России каждую секунду. Своей акцией российское отделение Greenpeace призывает ввести законодательное ограничение на оборот одноразового пластика.  

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За два года команда проекта «Ноль отходов» изучила побережья Байкала и Куршской косы — двух объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — и береговую линию Ладожского озера на территории Нижне-Свирского заповедника, закрытого для свободного посещения 40 лет назад. Сторонники Greenpeace участвовали в пластиквотчингах, они провели более 350 общественных аудитов пластикового загрязнения, во время которых исследовали берега рек, озёр и морей по всей стране. Проверки показали схожие результаты — от 60 до 80% найденного мусора — пластик. В  ТОП-10 загрязнителей попали бутылки, упаковка от продуктов, пластиковые крышки, влажные салфетки и пакеты.

У океанов, морей, рек, озёр и их обитателей много угроз и одна из них —  это пластиковое загрязнение. Пластик может навредить здоровью людей: он распадается на микропластик и попадает в пищу. Согласно исследованию, человек съедает около 5 грамм микропластика в неделю. Животные страдают не меньше людей и зачастую принимают пластик за еду —  в год от него погибают более миллиона морских птиц и 100 тысяч морских млекопитающих. 

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«Акция Greenpeace на берегу Финского залива — лишь один из способов привлечь внимание к масштабам пластиковой проблемы. Мы продолжаем требовать законодательно ограничить одноразовый пластик и предпринять меры, необходимые для предотвращения загрязнения пластиком природных территорий», —  комментирует эксперт проекта «Ноль отходов» Антонина Евтешина.  

В марте 2020 года Greenpeace передал в Минприроды России более 120 тысяч подписей россиян вместе с предложениями по ограничению оборота одноразового пластика и предотвращению образования отходов. Ведомство признало проблему, однако, по словам активистов, не намерено её решать. 

«Так как ответственные за принятие мер министерства бездействуют, мы запускаем новую петицию и обращаемся с тем же требованием к вице-премьеру Виктории Абрамченко, курирующей экологическую повестку. Уже 127 стран ограничили оборот одноразовых товаров, тары и упаковки. Россия не может находиться в изоляции и избегать изменений, происходящих в мире», — добавляет Антонина Евтешина.

Несмотря на другие вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, пластиковое загрязнение всегда с нами. Greenpeace продолжает кампанию за ограничение оборота одноразового пластика и запускает новую петицию — катастрофу остановит только закон. 

Почитайте, как мелкий пластик приносит большие проблемы в океаны. 

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