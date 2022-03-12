На британской ферме родился пятиногий ягненок

Хозяйка раздумывает над тем, чтобы удалить животному лишнюю ногу.

На ферме Уайтхаус вблизи английского города Морпет (графство Нортумберленд) родился ягненок с пятью ногами. Хозяйка необычного животного Хизер Хогарти рассказала, что лишнюю конечность они обнаружили сразу после рождения.

«Нога расположена на передней левой части туловища животного, она растет из плеча. Это необычное явление, но иногда такое случается. У нас животные иногда рождаются с инвалидностью. К сожалению, чаще всего их приходится усыплять», — пояснила Хогарти.

Этого ягненка, по ее словам, на ферме собираются содержать до тех пор, пока он может вести нормальную жизнь. В будущем животному планируют удалить лишнюю конечность.

Фермерский центр Уайтхаус — это семейное предприятие. Девять лет назад там уже рождалась овца с пятью ногами. Самке удалось благополучно удалить лишнюю конечность, и позже она даже смогла родить ягнят. Между тем, такое отклонение, как пятая нога, по статистике встречается у одного ягненка из миллиона.

Ранее сообщалось, что австралийский фермер Сэм Кершнер обнаружил среди принадлежащих ему ягнят необычного: у одного из малышей нога росла на голове. При этом никакого дискомфорта животное не испытывало: оно резвилось наравне со своими сородичами, а конечность при этом просто болталась из стороны в сторону.