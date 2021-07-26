На дне Марианской впадины нашли образцы полезных гигантских вирусов

Группа исследователей из Шанхая в рамках миссии Challenger Deep извлекла из самой глубокой точки планеты отложения, в которых была обнаружена партия вирусов, включающая гигантские виды, превышающие размеры некоторых бактерий. Хотя мимивирусы обнаруживались и в других местах, они оказались более многочисленными на большой глубине, где давление в 1100 раз превышает атмосферное.

Предыдущие попытки получить образцы вирусов в рамках миссии Challenger Deep потерпели неудачу из-за серьезных технических проблем. Однако теперь исследователи получили достаточно материала для извлечения последовательности генома 15 различных типов вирусов и более 100 видов. других микроорганизмов.

Согласно статье, опубликованной в этом месяце в журнале Genome Biology, исследователи также подняли со дна Марианской впадины более 2000 штаммов микроорганизмов и пытались оживить их в лабораторных условиях высокого давления, однако эти усилия потерпели неудачу.