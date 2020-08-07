На дне Васюганских болот активно копятся редкие металлы

К редким металлам в Васюганских болотах относятся германий, скандий, галлий и группа редкоземельных элементов. Исследование показало, что они накапливаются в относительно тонких слоях, и содержание некоторых из них здесь выше средних значений в болотах. В перспективе эти данные могут помочь при разработке месторождений угля.

По словам доцента отделения геологии ТПУ Максима Рудмина, Васюганское болото — достаточно молодое образование по геологическим меркам, ему порядка 5-12 тысяч лет. Собственно болото — это торфяное тело, толщина которого может достигать 11 метров.

Основание болота — глины и суглинки. А вот между ними есть очень интересный промежуточный слой органо-минеральных отложений толщиной всего до 60 сантиметров. В нем вещества из торфяной залежи активно трансформируются, здесь же преобразуются минералы нижележащих глин и суглинков.