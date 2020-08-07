На дне Васюганских болот активно копятся редкие металлы

К редким металлам в Васюганских болотах относятся германий, скандий, галлий и группа редкоземельных элементов. Исследование показало, что они накапливаются в относительно тонких слоях, и содержание некоторых из них здесь выше средних значений в болотах. В перспективе эти данные могут помочь при разработке месторождений угля.
По словам доцента отделения геологии ТПУ Максима Рудмина, Васюганское болото — достаточно молодое образование по геологическим меркам, ему порядка 5-12 тысяч лет. Собственно болото — это торфяное тело, толщина которого может достигать 11 метров.
Основание болота — глины и суглинки. А вот между ними есть очень интересный промежуточный слой органо-минеральных отложений толщиной всего до 60 сантиметров. В нем вещества из торфяной залежи активно трансформируются, здесь же преобразуются минералы нижележащих глин и суглинков.
Рудмин отметил, что некоторые угли и лигниты (бурый уголь — ред.) содержат много германия и других редких элементов. А так как они необходимы для многих современных высокотехнологичных отраслей промышленности, ученые в разных странах развивают технологии их получения.
«Для того чтобы понять природу и закономерности изменения содержания редких элементов в ископаемых лигнитах и углях, мы пытаемся выяснить, как происходит перераспределение минеральных и химических компонентов в торфяном болоте — геологическом предшественнике углей. Детальное изучение геохимического барьера на экспериментальном участке показало, что именно там происходит интенсивное преобразование минерального вещества и концентрация редких элементов. Можно сказать, что здесь наблюдается весьма резкое увеличение концентраций таких элементов», — говорит ученый.
Ученые выяснили, что в ряде случаев это связано со смещением карбонатного равновесия в направлении увеличения концентраций карбонат-иона и увеличения величины рН в тонком промежуточном слое. В результате выпадают малорастворимые карбонаты ряда металлов, что стимулирует соосаждение других элементов.
Исследование ведется при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.
Редкие элементы — условное название группы элементов, куда входят литий, бериллий, галлий, индий, германий, ванадий, титан, молибден, вольфрам, редкоземельные элементы, а также инертные газы. Их называют редкими из-за малой распространенности, а также трудностей, связанных с выделением в чистом виде. Редкие элементы нужны для современной техники, металлургии и химии.
Васюганские болота — одни из самых больших болот в мире. Они расположены в Западной Сибири, в междуречье Оби и Иртыша, на территории Васюганской равнины. Площадь болот составляет около 53 тысяч квадратных километров.