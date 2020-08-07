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Природа

На дне Васюганских болот активно копятся редкие металлы

Михаил Сысоев
07 августа 2020
Васюганское болото
Фото: Al. Ulivanoff / YouTube
Ученые Томского политехнического университета выяснили, как и где в болотах происходят интенсивные преобразования минералов и концентрируются редкие металлы.

К редким металлам в Васюганских болотах относятся германий, скандий, галлий и группа редкоземельных элементов. Исследование показало, что они накапливаются в относительно тонких слоях, и содержание некоторых из них здесь выше средних значений в болотах. В перспективе эти данные могут помочь при разработке месторождений угля.

По словам доцента отделения геологии ТПУ Максима Рудмина, Васюганское болото — достаточно молодое образование по геологическим меркам, ему порядка 5-12 тысяч лет. Собственно болото — это торфяное тело, толщина которого может достигать 11 метров.

Основание болота — глины и суглинки. А вот между ними есть очень интересный промежуточный слой органо-минеральных отложений толщиной всего до 60 сантиметров. В нем вещества из торфяной залежи активно трансформируются, здесь же преобразуются минералы нижележащих глин и суглинков.

«Мы провели доскональное исследование этого слоя на участке по профилю длиной два километра: бурили серию скважин в разных ландшафтных зонах болота, отбирали пробы из керна через каждые 5-10 сантиметров, а затем изучали изменения физических свойств, минерального и химического состава образцов», — Максим Рудмин.

Рудмин отметил, что некоторые угли и лигниты (бурый уголь — ред.) содержат много германия и других редких элементов. А так как они необходимы для многих современных высокотехнологичных отраслей промышленности, ученые в разных странах развивают технологии их получения.

«Для того чтобы понять природу и закономерности изменения содержания редких элементов в ископаемых лигнитах и углях, мы пытаемся выяснить, как происходит перераспределение минеральных и химических компонентов в торфяном болоте — геологическом предшественнике углей. Детальное изучение геохимического барьера на экспериментальном участке показало, что именно там происходит интенсивное преобразование минерального вещества и концентрация редких элементов. Можно сказать, что здесь наблюдается весьма резкое увеличение концентраций таких элементов», — говорит ученый.

Ученые выяснили, что в ряде случаев это связано со смещением карбонатного равновесия в направлении увеличения концентраций карбонат-иона и увеличения величины рН в тонком промежуточном слое. В результате выпадают малорастворимые карбонаты ряда металлов, что стимулирует соосаждение других элементов.

«Мы рассматриваем Васюганское болото как уникальную природную лабораторию, в которой можно попытаться понять, как происходит аккумуляция химических элементов в водно-болотных угодьях в других регионах мира и в другие геологические эпохи», — Олег Савичев, профессор отделения геологии ТПУ.

Исследование ведется при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

Редкие элементы — условное название группы элементов, куда входят литий, бериллий, галлий, индий, германий, ванадий, титан, молибден, вольфрам, редкоземельные элементы, а также инертные газы. Их называют редкими из-за малой распространенности, а также трудностей, связанных с выделением в чистом виде. Редкие элементы нужны для современной техники, металлургии и химии.

Васюганские болота — одни из самых больших болот в мире. Они расположены в Западной Сибири, в междуречье Оби и Иртыша, на территории Васюганской равнины. Площадь болот составляет около 53 тысяч квадратных километров.

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