На дорогах Европы ежегодно погибает более 200 миллионов животных

В своей работе эксперты объединили данные 90 исследований о гибели животных на дорогах 24 европейских стран. По их оценкам, ежегодно на дорогах Европы погибают около 194 миллионов птиц и 29 миллионов млекопитающих.

Животными с самыми высокими прогнозируемыми показателями смертности на дорогах оказались черный дрозд (Turdus merula) — 11,94 на км / год и летучая мышь малый нетопырь (Pipistrellus pygmaeus) — 11,76 на км / год. Самыми опасными для животных оказались дороги в Центральной Европе, например, в таких странах как Германия, Австрия и Чехия.

Наиболее уязвимыми жертвами ДТП, классифицированными как находящиеся под угрозой исчезновения в Международном союзе охраны природы (МСОП), оказались хохлатая лысуха (Fulica cristata), балканский крот (Talpa stankovici) и подольский слепыш (Spalax zemni). Также оказалось, что локальному вымиранию от гибели на дорогах подвержены на первый взгляд распространенные виды, которые не причисляют к находящимся в опасности — например, рябчик (Tetrastes bonasia) и большой суслик (Spermophilus major).

Исследование показало, что опасные места на дорогах никак не коррелируют с регионами, где популяции уязвимых видов выше всего. Например, домовые воробьи (Passer domesticus) имели высокий прогноз смертности на дорогах (2,7 на км / год), но были ранжированы 420-ми из 423 видов птиц по степени уязвимости. И наоборот, рябчик (Tetrastes bonasia) имел низкую прогнозируемую смертность на дорогах (0,2 на км / год), но оказался наиболее уязвимым из всех исследованных птиц.

Районами с самой высокой концентрацией уязвимых видов птиц оказались Пиренейский полуостров, Балканский полуостров и страны Восточной Европы. Уязвимые млекопитающие были сосредоточены в северной Испании, Италии, Австрии и на Балканском полуострове.