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Природа

На дорогах Европы ежегодно погибает более 200 миллионов животных

National Geographic Россия
11 июня 2020
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Фото: Joaquim Pedro Ferreira
Новое исследование определило масштаб гибели птиц и млекопитающих на европейских дорогах и выявило наиболее уязвимые виды, страдающие в ДТП.

Исследовательская группа, возглавляемая Центром экологических и морских исследований (CESAM) в Лиссабоне провела масштабное исследование о гибели 423 видов птиц и 212 видов млекопитающих на дорогах Европы. Ученые также определили виды, находящиеся под угрозой исчезновения и часто становящиеся жертвами ДТП.

«Плотность автомобильных дорог в Европе является одной из самых высоких в мире: 50% континента находятся в пределах 1,5 км от асфальтированной дороги. Таким образом, дороги представляют собой серьезную угрозу для дикой природы, и, как свидетельствуют факты, гибель на них может даже привести к полному исчезновению некоторых видов», — Мануэла Гонсалес-Суарес, соавтор исследования из Университета Рединга.

В своей работе эксперты объединили данные 90 исследований о гибели животных на дорогах 24 европейских стран. По их оценкам, ежегодно на дорогах Европы погибают около 194 миллионов птиц и 29 миллионов млекопитающих. 

Животными с самыми высокими прогнозируемыми показателями смертности на дорогах оказались черный дрозд (Turdus merula) — 11,94 на км / год и летучая мышь малый нетопырь (Pipistrellus pygmaeus) — 11,76 на км / год. Самыми опасными для животных оказались дороги в Центральной Европе, например, в таких странах как Германия, Австрия и Чехия. 

Наиболее уязвимыми жертвами ДТП, классифицированными как находящиеся под угрозой исчезновения в Международном союзе охраны природы (МСОП), оказались хохлатая лысуха (Fulica cristata), балканский крот (Talpa stankovici) и подольский слепыш (Spalax zemni). Также оказалось, что локальному вымиранию от гибели на дорогах подвержены на первый взгляд распространенные виды, которые не причисляют к находящимся в опасности — например, рябчик (Tetrastes bonasia) и большой суслик (Spermophilus major). 

Исследование показало, что опасные места на дорогах никак не коррелируют с регионами, где популяции уязвимых видов выше всего. Например, домовые воробьи (Passer domesticus) имели высокий прогноз смертности на дорогах (2,7 на км / год), но были ранжированы 420-ми из 423 видов птиц по степени уязвимости. И наоборот, рябчик (Tetrastes bonasia) имел низкую прогнозируемую смертность на дорогах (0,2 на км / год), но оказался наиболее уязвимым из всех исследованных птиц.

Районами с самой высокой концентрацией уязвимых видов птиц оказались Пиренейский полуостров, Балканский полуостров и страны Восточной Европы. Уязвимые млекопитающие были сосредоточены в северной Испании, Италии, Австрии и на Балканском полуострове.

«Мы хотели получить полную картину того, какие виды более подвержены гибели на дорогах, а также нанести на карту регионы, которые могут представлять угрозу для сохранения дикой природы в Европе. Мы использовали моделирование, чтобы оценить смертность на дорогах для неизученных по этому параметру видов, а также определить, какие виды уязвимы для местного вымирания из-за дорог», — Клара Грило, ведущий автор исследования.

Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Ecology and Environment

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