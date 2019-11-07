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Природа

На финском пляже появились «ледяные яйца»

Анастасия Баринова
07 ноября 2019
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Фото: tarjuliini/Instagram
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Фото: ailamatt/Instagram
Это редкое явление обусловлено сочетанием нескольких факторов.

На южном и западном побережье Финляндии люди стали свидетелями необычного явления: возле кромки воды скопилось огромное множество ледяных шаров. Ассоциации с отложившим их морским чудовищем практически неизбежны.

Очевидцы говорят, что видят такое впервые, хотя живут в этих местах десятки лет. В соцсетях появилось множество снимков, «чтобы сохранить необычное зрелище для потомков».

Не удивлены только гляциологи. Специалист по льду из Финского метеорологического института (FMI) Юни Вайнио (Jouni Vainio) говорит, что ледяные яйца не являются чем-то сверхъестественным, хотя и встречаются очень редко. Для их формирования требуется сочетание нескольких природных факторов: ветра, температуры и особенностей берега.

Холодные волны накатываются на мелкий песок. Под действием ветра вода замерзает, обволакивая песчинки. При этом важно, чтобы ветер дул с определенной скоростью. Если он будет слишком быстрым – вода не успеет замерзнуть, а при слишком медленном вода застынет на пляже ровным слоем.

При этом «ледяные яйца» – кратковременное явление; вскоре они под действием тех же температуры, волн и ветра потеряют свою форму.

Посмотрите на загадочные ледяные круги на воде.