На финском пляже появились «ледяные яйца»

Холодные волны накатываются на мелкий песок. Под действием ветра вода замерзает, обволакивая песчинки. При этом важно, чтобы ветер дул с определенной скоростью. Если он будет слишком быстрым – вода не успеет замерзнуть, а при слишком медленном вода застынет на пляже ровным слоем.



При этом «ледяные яйца» – кратковременное явление; вскоре они под действием тех же температуры, волн и ветра потеряют свою форму.

Посмотрите на загадочные ледяные круги на воде.