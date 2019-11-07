На финском пляже появились «ледяные яйца»

На южном и западном побережье Финляндии люди стали свидетелями необычного явления: возле кромки воды скопилось огромное множество ледяных шаров. Ассоциации с отложившим их морским чудовищем практически неизбежны.
Очевидцы говорят, что видят такое впервые, хотя живут в этих местах десятки лет. В соцсетях появилось множество снимков, «чтобы сохранить необычное зрелище для потомков».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Snow ball sea. Lumipallomeri. 3.11.2019, Hailuoto, Marjaniemi, Finland. #sea #meri #hailuoto #marjaniemi #ylesaa #mtvsaa #yleluonto #uusiluontokuva #ig_finland #igscandinavia #olympussuomi #finland_photolovers #finland_frames #beautiofsuomi #ig_naturelovers #naturephotography #natureperfection #top_world_nature #suomenluonto #thebestoffinland #forecasuomi #pohjoisenluontokuvaajat #thisisfinland
Не удивлены только гляциологи. Специалист по льду из Финского метеорологического института (FMI) Юни Вайнио (Jouni Vainio) говорит, что ледяные яйца не являются чем-то сверхъестественным, хотя и встречаются очень редко. Для их формирования требуется сочетание нескольких природных факторов: ветра, температуры и особенностей берега.
Холодные волны накатываются на мелкий песок. Под действием ветра вода замерзает, обволакивая песчинки. При этом важно, чтобы ветер дул с определенной скоростью. Если он будет слишком быстрым – вода не успеет замерзнуть, а при слишком медленном вода застынет на пляже ровным слоем.
При этом «ледяные яйца» – кратковременное явление; вскоре они под действием тех же температуры, волн и ветра потеряют свою форму.