На Кавказе в дикую природу выпустили двух леопардов: фото и видео

20 августа в Кавказском заповеднике обрели настоящую свободу два молодых и сильных краснокнижных зверя — переднеазиатские леопарды Кодор и Лаба, самец и самка. Их выпуск в дикую природу был тщательно подготовлен специалистами.
За месяц до этого на леопардов надели спутниковые ошейники и дали им время привыкнуть к новым аксессуарам. Ошейники нужны для дальнейшего мониторинга: они позволяют отслеживать перемещения животных и что самое важное – дают информацию об успешной охоте. Как правило, после добычи крупного животного леопард не уходит далеко и остается возле него продолжительное время, пока не съест ее.
Несмотря на внушительный вид, ошейник весит менее 3% массы тела леопарда и, согласно исследованиям, никак не мешает животному в повседневной жизни и охоте. Надевание ошейников на хищников — большое событие как для Центра, так и для самих леопардов. Для молодых леопардов это пропуск в дикую природу. Прежде чем получить такой ошейник, каждый из них прошел тщательное тестирование и сдал экзамены.
Перед выпуском в природу животные проходят полноценное обучение. С самого рождения эти животные учатся самостоятельно охотиться и выживать в дикой природе. Для этого в 2009 году был построен специальный Центр восстановления леопарда на Кавказе, который находится на территории Сочинского национального парка. В двухлетнем возрасте леопарды проходят экзамены, в ходе которых экспертами ИПЭЭ РАН и Московского зоопарка оценивается их умение охотиться, избегать человека и домашний скот, физическое состояние и социальная компетентность при взаимодействии с сородичами.
С утра хищников в специальных деревянных клетках доставили на склон горы Ятыгварта вертолетом, а затем по очереди выпустили хищников.
Новыми обитателями Кавказского заповедника стали самец Кодор (брат обитающих в этом регионе Ахуна и Артека) и самка Лаба (рожденная от других родителей).
На большом видео от WWF России можно посмотреть, как пару готовых к жизни в дикой природе леопардов выпускали на заповедные северокавказские склоны. Момент выпуска хищников, снятый крупным планом, смотрите на 17-й минуте видеозаписи.
Это уже третий выпуск на территории Кавказского заповедника. Трех первых зверей выпустили в 2016 году, второй выпуск состоялся в 2018. За это время леопарды освоились, продемонстрировали высокий уровень адаптации к дикой природе, что говорит, в том числе, о правильности выбора места выпуска.
«Кавказский заповедник идеально подходит для жизни переднеазиатских леопардов, начиная от ландшафта и климата, заканчивая кормовой базой, которая позволяет комфортно находиться животному в данном регионе и не испытывать трудностей в охоте и нахождении пропитания», — говорит Сергей Шевелев, директор Кавказского государственного биосферного заповедника.
В ближайшие дни состоится выпуск еще двух леопардов в Северной Осетии-Алании. Самец Баксан и самка Агура присоединятся к уже обитающей там Волне (2018 г. выпуска). Будем надеяться, что всем диким кошкам удастся освоиться в дикой среде обитания и прожить там счастливую насыщенную жизнь.
Переднеазиатский леопард (Panthera pardus ciscaucasica) — один из крупнейших подвидов леопарда, который едва не истребили в прошлом веке. К 1950-м годам на Кавказе сохранились лишь единичные особи леопарда. А в 1960-е годы переднеазиатский леопард полностью был истреблен на российском Кавказе. В 2005 г. экспертами WWF России и ИПЭЭ РАН была разработана Программа восстановления (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе.
Программа по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН, Московского зоопарка, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).