На Кавказе в дикую природу выпустили двух леопардов: фото и видео

20 августа в Кавказском заповеднике обрели настоящую свободу два молодых и сильных краснокнижных зверя — переднеазиатские леопарды Кодор и Лаба, самец и самка. Их выпуск в дикую природу был тщательно подготовлен специалистами.

За месяц до этого на леопардов надели спутниковые ошейники и дали им время привыкнуть к новым аксессуарам. Ошейники нужны для дальнейшего мониторинга: они позволяют отслеживать перемещения животных и что самое важное – дают информацию об успешной охоте. Как правило, после добычи крупного животного леопард не уходит далеко и остается возле него продолжительное время, пока не съест ее.

Несмотря на внушительный вид, ошейник весит менее 3% массы тела леопарда и, согласно исследованиям, никак не мешает животному в повседневной жизни и охоте. Надевание ошейников на хищников — большое событие как для Центра, так и для самих леопардов. Для молодых леопардов это пропуск в дикую природу. Прежде чем получить такой ошейник, каждый из них прошел тщательное тестирование и сдал экзамены.