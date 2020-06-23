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Природа

На крымском побережье Черного моря погибло рекордное количество дельфинов

Интерфакс
23 июня 2020
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Фото: needpix.com
Это вовсе не связано с вымышленной беспричинной потерей ориентации животным, утверждают активисты.

Под «выбросом» экологи подразумевают попадание китообразного на сушу или мелководье — как погибшего, так и еще живого.

По данным некоммерческой организации «Безмятежное море», с начала года (за шесть месяцев) зарегистрировано 416 выбросов, тогда как за весь прошлый год — 468. Статистика ведется с 2017 года, всего за этот период экологи зафиксировали 1648 случаев.

Наибольшее количество смертей приходится на месяцы активного промышленного рыболовства: на большинстве погибших дельфинов есть характерные для прилова (неумышленная добыча) повреждения. Рассказы о беспричинной потере ориентации дельфинами активисты называют мифами.

«Все эти случаи связаны с серьезными проблемами со здоровьем и внутренними патологиями, тяжелыми электролитными нарушениями, связанными с длительным обезвоживанием (или кровопотерей, если животное было серьезно травмировано). По сути, выброс на берег означает для дельфина единственную возможность опереться на твердую поверхность и дышать, не прилагая для этого лишних усилий», — Анастасия Коростелева, учредитель крымского центра спасения дельфинов.

Коростелева уточнила, что пытаться вытолкнуть дельфина обратно в воду не нужно, помочь им могут только специалисты. Для более оперативной помощи морским млекопитающим экологи заказали специальный реанимобиль с транспортировочной ванной, кислородным концентратором, биохимическим анализатором крови, УЗИ-аппаратом и т. д. Он будет готов к началу августа.

Кроме того, «Безмятежное море» готовит обращение в Росрыболовство о возможности введения бортовых систем видеонаблюдения на промысловых судах с описанием зарубежного опыта.

Узнайте, о недавней трагедии с другим млекопитающим: обезьяна, принадлежавшая оккультисту, лишилась выпивки и покалечила 250 человек.

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