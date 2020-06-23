На крымском побережье Черного моря погибло рекордное количество дельфинов

Под «выбросом» экологи подразумевают попадание китообразного на сушу или мелководье — как погибшего, так и еще живого.
По данным некоммерческой организации «Безмятежное море», с начала года (за шесть месяцев) зарегистрировано 416 выбросов, тогда как за весь прошлый год — 468. Статистика ведется с 2017 года, всего за этот период экологи зафиксировали 1648 случаев.
Наибольшее количество смертей приходится на месяцы активного промышленного рыболовства: на большинстве погибших дельфинов есть характерные для прилова (неумышленная добыча) повреждения. Рассказы о беспричинной потере ориентации дельфинами активисты называют мифами.
Коростелева уточнила, что пытаться вытолкнуть дельфина обратно в воду не нужно, помочь им могут только специалисты. Для более оперативной помощи морским млекопитающим экологи заказали специальный реанимобиль с транспортировочной ванной, кислородным концентратором, биохимическим анализатором крови, УЗИ-аппаратом и т. д. Он будет готов к началу августа.
Кроме того, «Безмятежное море» готовит обращение в Росрыболовство о возможности введения бортовых систем видеонаблюдения на промысловых судах с описанием зарубежного опыта.
Узнайте, о недавней трагедии с другим млекопитающим: обезьяна, принадлежавшая оккультисту, лишилась выпивки и покалечила 250 человек.