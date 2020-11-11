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Природа

На Кубани создана крупнейшая охраняемая природная территория региона

Интерфакс
11 ноября 2020
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Туапсинский государственный природный заказник
Фото: Наталья Емельяненко
Она создана на базе двух заказников в Краснодарском крае под Туапсе.

Новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) занимает площадь 68 тысяч га.

«Площадь заказника "Туапсинский" мы увеличили с 15 тыс. га до 68 тыс. га. В него вошел заказник "Причерноморский" и территории, на которые ранее не распространялся режим особой охраны. Это значит, что здесь нельзя будет заниматься строительством, вырубкой деревьев», — Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

По словам Кондратьева, вновь образованная ООПТ станет крупнейшим природным объектом на Кубани — на 3 тыс. га больше площади созданного ранее природного парка «Маркотх» под Геленджиком.

В целом площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения в крае за год увеличена более чем на 150 тыс. га. Созданы пять новых ООПТ, а общее количество особо охраняемых территорий достигло 362.

«Краснодарский край — не только аграрный, но и туристический, рекреационный регион. Нам принципиально важно сохранить естественную природу, всю красоту и богатство Кубани. Мы намеренно наделяем зеленые зоны мощным правовым иммунитетом. Не для того, чтобы оградить или закрыть их от людей. Главная цель — предотвратить их сокращение и застройку в будущем», — Вениамин Кондратьев.

В 2020 году власти Кубани планируют постановить на кадастровый учет еще ряд зеленых зон. По словам Кондратьева, остается документально оформить сквер «Сторожевой» на территории хутора Ленина города Краснодара, а также ООПТ местного значения в Тимашевском районе площадью 3,9 га.

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