На Кубани создана крупнейшая охраняемая природная территория региона
Новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) занимает площадь 68 тысяч га.
По словам Кондратьева, вновь образованная ООПТ станет крупнейшим природным объектом на Кубани — на 3 тыс. га больше площади созданного ранее природного парка «Маркотх» под Геленджиком.
В целом площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения в крае за год увеличена более чем на 150 тыс. га. Созданы пять новых ООПТ, а общее количество особо охраняемых территорий достигло 362.
В 2020 году власти Кубани планируют постановить на кадастровый учет еще ряд зеленых зон. По словам Кондратьева, остается документально оформить сквер «Сторожевой» на территории хутора Ленина города Краснодара, а также ООПТ местного значения в Тимашевском районе площадью 3,9 га.