На Кубани создана крупнейшая охраняемая природная территория региона

Она создана на базе двух заказников в Краснодарском крае под Туапсе.

«Площадь заказника "Туапсинский" мы увеличили с 15 тыс. га до 68 тыс. га. В него вошел заказник "Причерноморский" и территории, на которые ранее не распространялся режим особой охраны. Это значит, что здесь нельзя будет заниматься строительством, вырубкой деревьев», — Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

«Площадь заказника "Туапсинский" мы увеличили с 15 тыс. га до 68 тыс. га. В него вошел заказник "Причерноморский" и территории, на которые ранее не распространялся режим особой охраны. Это значит, что здесь нельзя будет заниматься строительством, вырубкой деревьев», — Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

В целом площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения в крае за год увеличена более чем на 150 тыс. га. Созданы пять новых ООПТ, а общее количество особо охраняемых территорий достигло 362.