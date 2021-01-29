На Мадагаскаре нашли незнакомого крохотного хамелеона
Исследователи нашли на Северном Мадагаскаре крошечного хамелеона, который является одним из самых маленьких позвоночных на планете.
Новый вид получил название Brookesia nana. Самцы этого хамелеона не достигают и 25 мм в длину, включая хвост, а самки значительно крупнее — почти 4 сантиметра. Ученые отмечают, что самцы обладают большими гениталиями относительно размеров своего тела. До этого самым маленьким хамелеоном на земле считался его родственник, вид Brookesia micra — его представители не вырастают более 29 мм в длину.
«Чрезвычайно миниатюрные самцы мелких видов нуждаются в относительно больших гениталиях, чтобы успешно спариваться с более крупными самками», — говорит Мигель Венцес, соавтор исследования из Технического университета Брауншвейга.
Большинство родственников крошечных хамелеонов из рода Brookesia столь же малы и живут в северных лесах Мадагаскара. Брукезии относятся к семейству хамелеонов, но не блещут способностью изменять окраску. Такое поведение в основном свойственно более крупным ящерицам семейства.
Как объяснил биолог Марк Шерц из Постдамского университета, найти этих маленьких существ непросто. Поиск ведется в темное время суток, когда хамелеоны устраиваются на ночлег на ветвях деревьев. Исследователи часто полагаются на местных гидов, таких как Ангелук Разафимананцоа, чьи навыки в поиске таких труднодоступных видов не имеют себе равных.
Ученые объясняют чрезвычайно маленькие размеры местных хамелеонов эволюционными процессами на Мадагаскаре, связанными с изоляцией острова. На островах зачастую животные становятся намного больше или меньше своих неизолированных родственников. Так, когда-то слоны размером с волка гуляли по Мальте, а в Новой Зеландии обитали птицы моа, достигавшие 3,5 метра в высоту.
Однако такая конвергентная миниатюризация на Мадагаскаре не означает, что один и тот же процесс происходил среди всех обитающих там видов. Команда отмечает, что правило острова не распространяется на многих ящериц, а среда обитания этих нано-хамелеонов — в глубине высокогорных горных тропических лесов — не обязательно способствует уменьшению размеров. Шерц отмечает, что могут иметь место и другие факторы.
По словам ученого, миниатюрные размеры могут быть преимуществом, снижая риск погибнуть от хищников или повышая относительную доступность ресурсов благодаря небольшим размерам тела.
Исследователи отмечают, что хотя среда обитания этого вида в настоящее время не повреждена, ему может угрожать опасность, поскольку на Мадагаскаре идет активная вырубка лесов. Однако недавно среда обитания B. nana была объявлена охраняемой территорией, и ученые надеются, что это предотвратит угрозы для крохи-хамелеона.
Самым маленьким позвоночным животным в мире считается лягушка Paedophryne amauensis. Средний размер этого земноводного — всего 7 мм. Они питаются мелкими (очень!) насекомыми и обитают в лесах Новой Гвинеи.