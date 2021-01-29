На Мадагаскаре нашли незнакомого крохотного хамелеона

Исследователи нашли на Северном Мадагаскаре крошечного хамелеона, который является одним из самых маленьких позвоночных на планете.

Новый вид получил название Brookesia nana. Самцы этого хамелеона не достигают и 25 мм в длину, включая хвост, а самки значительно крупнее — почти 4 сантиметра. Ученые отмечают, что самцы обладают большими гениталиями относительно размеров своего тела. До этого самым маленьким хамелеоном на земле считался его родственник, вид Brookesia micra — его представители не вырастают более 29 мм в длину.

«Чрезвычайно миниатюрные самцы мелких видов нуждаются в относительно больших гениталиях, чтобы успешно спариваться с более крупными самками», — говорит Мигель Венцес, соавтор исследования из Технического университета Брауншвейга.

Большинство родственников крошечных хамелеонов из рода Brookesia столь же малы и живут в северных лесах Мадагаскара. Брукезии относятся к семейству хамелеонов, но не блещут способностью изменять окраску. Такое поведение в основном свойственно более крупным ящерицам семейства.