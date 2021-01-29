Поиск
x
National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Природа

На Мадагаскаре нашли незнакомого крохотного хамелеона

National Geographic Россия
29 января 2021
Brookesia nana
Самец Brookesia nana
Фото: Scientific Reports
Brookesia nana
Самка Brookesia nana
Фото: Scientific Reports
Миниатюрная ящерка уступает по размерам даже многим насекомым; что уж тут говорить о сородичах!

Исследователи нашли на Северном Мадагаскаре крошечного хамелеона, который является одним из самых маленьких позвоночных на планете. 

Новый вид получил название Brookesia nana. Самцы этого хамелеона не достигают и 25 мм в длину, включая хвост, а самки значительно крупнее — почти 4 сантиметра. Ученые отмечают, что самцы обладают большими гениталиями относительно размеров своего тела. До этого самым маленьким хамелеоном на земле считался его родственник, вид Brookesia micra — его представители не вырастают более 29 мм в длину. 

«Чрезвычайно миниатюрные самцы мелких видов нуждаются в относительно больших гениталиях, чтобы успешно спариваться с более крупными самками», — говорит Мигель Венцес, соавтор исследования из Технического университета Брауншвейга. 

Большинство родственников крошечных хамелеонов из рода Brookesia столь же малы и живут в северных лесах Мадагаскара. Брукезии относятся к семейству хамелеонов, но не блещут способностью изменять окраску. Такое поведение в основном свойственно более крупным ящерицам семейства.

Brookesia nana
Scientific Reports Самец Brookesia nana

Как объяснил биолог Марк Шерц из Постдамского университета, найти этих маленьких существ непросто. Поиск ведется в темное время суток, когда хамелеоны устраиваются на ночлег на ветвях деревьев. Исследователи часто полагаются на местных гидов, таких как Ангелук Разафимананцоа, чьи навыки в поиске таких труднодоступных видов не имеют себе равных.

Ученые объясняют чрезвычайно маленькие размеры местных хамелеонов эволюционными процессами на Мадагаскаре, связанными с изоляцией острова. На островах зачастую животные становятся намного больше или меньше своих неизолированных родственников. Так, когда-то слоны размером с волка гуляли по Мальте, а в Новой Зеландии обитали птицы моа, достигавшие 3,5 метра в высоту.

«На Мадагаскаре есть множество чрезвычайно миниатюрных позвоночных, в том числе самые маленькие приматы и некоторые из самых маленьких лягушек в мире, которые эволюционировали независимо от других видов», — Андолалао Ракотоарисон, соавтор исследования и герпетолог из Университета Антананариву на Мадагаскаре.

Однако такая конвергентная миниатюризация на Мадагаскаре не означает, что один и тот же процесс происходил среди всех обитающих там видов. Команда отмечает, что правило острова не распространяется на многих ящериц, а среда обитания этих нано-хамелеонов — в глубине высокогорных горных тропических лесов — не обязательно способствует уменьшению размеров. Шерц отмечает, что могут иметь место и другие факторы. 

По словам ученого, миниатюрные размеры могут быть преимуществом, снижая риск погибнуть от хищников или повышая относительную доступность ресурсов благодаря небольшим размерам тела. 

_----.jpg
Scientific Reports В мире насчитывается более 30 видов брукезий, и все они обитают на Мадагаскаре. Наиболее распространенные брукезии сосредоточены в северной части острова

Исследователи отмечают, что хотя среда обитания этого вида в настоящее время не повреждена, ему может угрожать опасность, поскольку на Мадагаскаре идет активная вырубка лесов. Однако недавно среда обитания B. nana была объявлена охраняемой территорией, и ученые надеются, что это предотвратит угрозы для крохи-хамелеона. 

Самым маленьким позвоночным животным в мире считается лягушка Paedophryne amauensis. Средний размер этого земноводного — всего 7 мм. Они питаются мелкими (очень!) насекомыми и обитают в лесах Новой Гвинеи.

рекомендации
Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Звезда

Найдено самое маленькое в мире яйцо динозавра

Город

Тест по столицам азиатских стран. Уверены, что хорошо их помните?

Instagram

У нас очень красивый Инстаграм – подписывайтесь!